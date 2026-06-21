Косіняк-Камиш про відносини з Україною: "Все йде в дуже поганому напрямку, ескалація сприяє ворогу"

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ескалація напруженності відносин між Києвом та Варшавою грає на руку спільному ворогу - Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявив Косіняк-Камиш?

"Багато поляків зараз замислюються, як виглядатимуть наші відносини з Україною. Це роблять як ті, хто підтримує сусіда від початку війни і вважає, що так і треба. Напевно, це роблять і ті, хто стверджує, що допомога не потрібна, а всі українці мають повернутися додому. Безсумнівно, що все йде в дуже поганому напрямку. Ескалація напруги серед союзників лише сприяє ворогу", - переконаний польський урядовець.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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