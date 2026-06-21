Косіняк-Камиш про відносини з Україною: "Все йде в дуже поганому напрямку, ескалація сприяє ворогу"
Віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ескалація напруженності відносин між Києвом та Варшавою грає на руку спільному ворогу - Росії.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що заявив Косіняк-Камиш?
"Багато поляків зараз замислюються, як виглядатимуть наші відносини з Україною. Це роблять як ті, хто підтримує сусіда від початку війни і вважає, що так і треба. Напевно, це роблять і ті, хто стверджує, що допомога не потрібна, а всі українці мають повернутися додому. Безсумнівно, що все йде в дуже поганому напрямку. Ескалація напруги серед союзників лише сприяє ворогу", - переконаний польський урядовець.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- другий президент України Леонід Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році. Причиною стало рішення Варшави позбавити цієї нагороди чинного президента України Володимира Зеленського.
- згодом про таке ж рішення повідомив третій президент України Віктор Ющенко.
- слідом за Кучмою та Ющенком від ордена Білого Орла відмовився і п’ятий президент України Петро Порошенко.
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