Сибіга подякував полякам, які виступили проти ескалації з Україною: Цінуємо вашу позицію
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував усім полякам, які висловилися проти ескалації напруги з Україною.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подяка громадянам Польщі
"Я хочу подякувати кожному поляку, який чітко висловив свою позицію проти ескалації напруги з Україною. Ми є рішучими прихильниками такого ж підходу. Ми бачимо вас і цінуємо вашу позицію. Для багатьох українців це дає надію на майбутнє наших добросусідських відносин", - заявив міністр.
Він зазначив, що багато українців поділяють ті ж почуття до польського народу, незалежно від будь-яких політичних напруг.
"Ми мудрі нації, завжди вміємо знайти вихід із складної ситуації. Нас об’єднує важка історія, спільне майбутнє та загроза з боку нашого вічного ворога – Москви", - наголосив Сибіга.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- другий президент України Леонід Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році. Причиною стало рішення Варшави позбавити цієї нагороди чинного президента України Володимира Зеленського.
- згодом про таке ж рішення повідомив третій президент України Віктор Ющенко.
- слідом за Кучмою та Ющенком від ордена Білого Орла відмовився і п’ятий президент України Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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