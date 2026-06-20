Сибіга подякував полякам, які виступили проти ескалації з Україною: Цінуємо вашу позицію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував усім полякам, які висловилися проти ескалації напруги з Україною.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подяка громадянам Польщі

"Я хочу подякувати кожному поляку, який чітко висловив свою позицію проти ескалації напруги з Україною. Ми є рішучими прихильниками такого ж підходу. Ми бачимо вас і цінуємо вашу позицію. Для багатьох українців це дає надію на майбутнє наших добросусідських відносин", - заявив міністр.

Він зазначив, що багато українців поділяють ті ж почуття до польського народу, незалежно від будь-яких політичних напруг.

"Ми мудрі нації, завжди вміємо знайти вихід із складної ситуації. Нас об’єднує важка історія, спільне майбутнє та загроза з боку нашого вічного ворога – Москви", - наголосив Сибіга.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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