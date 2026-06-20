Сибига поблагодарил поляков, выступивших против эскалации конфликта с Украиной: "Мы ценим вашу позицию"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил всех поляков, высказавшихся против эскалации напряженности в отношениях с Украиной.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Благодарность гражданам Польши
"Я хочу поблагодарить каждого поляка, который четко выразил свою позицию против эскалации напряженности с Украиной. Мы являемся решительными сторонниками такого же подхода. Мы видим вас и ценим вашу позицию. Для многих украинцев это дает надежду на будущее наших добрососедских отношений", - заявил министр.
Он отметил, что многие украинцы разделяют те же чувства к польскому народу, независимо от каких-либо политических напряжений.
"Мы - мудрые нации, всегда умеем найти выход из сложной ситуации. Нас объединяет тяжелая история, общее будущее и угроза со стороны нашего вечного врага - Москвы", - подчеркнул Сибига.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- второй президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого Орла, которым его наградили в 1997 году. Причиной стало решение Варшавы лишить этой награды действующего президента Украины Владимира Зеленского.
- Впоследствии о таком же решении сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко.
- Вслед за Кучмой и Ющенко от ордена Белого Орла отказался и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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