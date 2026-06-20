Сибига поблагодарил поляков, выступивших против эскалации конфликта с Украиной: "Мы ценим вашу позицию"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил всех поляков, высказавшихся против эскалации напряженности в отношениях с Украиной.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Благодарность гражданам Польши

"Я хочу поблагодарить каждого поляка, который четко выразил свою позицию против эскалации напряженности с Украиной. Мы являемся решительными сторонниками такого же подхода. Мы видим вас и ценим вашу позицию. Для многих украинцев это дает надежду на будущее наших добрососедских отношений", - заявил министр.

Он отметил, что многие украинцы разделяют те же чувства к польскому народу, независимо от каких-либо политических напряжений.

"Мы - мудрые нации, всегда умеем найти выход из сложной ситуации. Нас объединяет тяжелая история, общее будущее и угроза со стороны нашего вечного врага - Москвы", - подчеркнул Сибига.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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