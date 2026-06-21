Косиняк-Камыш об отношениях с Украиной: "Все идет в очень плохом направлении, эскалация играет на руку врагу"

Вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что эскалация напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой играет на руку общему врагу — России.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что заявил Косиняк-Камыш?

"Многие поляки сейчас задумываются, как будут выглядеть наши отношения с Украиной. Так поступают как те, кто поддерживает соседа с самого начала войны и считает, что так и должно быть. Наверное, так думают и те, кто утверждает, что помощь не нужна, а все украинцы должны вернуться домой. Несомненно, что все идет в очень плохом направлении. Эскалация напряженности среди союзников только играет на руку врагу", — убежден польский чиновник.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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