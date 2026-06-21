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Новости Отношения Украины и Польши Скандал с подразделением имени Героев УПА
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Косиняк-Камыш об отношениях с Украиной: "Все идет в очень плохом направлении, эскалация играет на руку врагу"

Косиняк-Камыш предупредил об опасности эскалации в отношениях между Украиной и Польшей

Вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что эскалация напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой играет на руку общему врагу — России.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что заявил Косиняк-Камыш?

"Многие поляки сейчас задумываются, как будут выглядеть наши отношения с Украиной. Так поступают как те, кто поддерживает соседа с самого начала войны и считает, что так и должно быть. Наверное, так думают и те, кто утверждает, что помощь не нужна, а все украинцы должны вернуться домой. Несомненно, что все идет в очень плохом направлении. Эскалация напряженности среди союзников только играет на руку врагу", — убежден польский чиновник.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Польша (9137) Косиняк-Камыш Владислав (82)
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Топ комментарии
+30
це наші ЗС і яку назву їм давати наше суверене право. Хоч героїв УПА, хоч ОУН, Правого сектоору. До того пшекам не має бути діла. Ми ж непитаємо чрму ордином блідої папуги нагороджені два фашиста - Муссоліні та Хорті
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21.06.2026 02:20 Ответить
+21
це вже питання не до нас - хто почав, той хай і розгрібає.
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21.06.2026 02:17 Ответить
+10
Нічого, поляки перебісяться, але будуть знать, що президент у них дибілкуватий і трохи попуститься панство. А Навроцькому хана, так зганьбитися ще треба вміти. Я сподіваюся, що Туск буде президентом
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21.06.2026 02:23 Ответить

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