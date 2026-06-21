Косиняк-Камыш об отношениях с Украиной: "Все идет в очень плохом направлении, эскалация играет на руку врагу"
Вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что эскалация напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой играет на руку общему врагу — России.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил Косиняк-Камыш?
"Многие поляки сейчас задумываются, как будут выглядеть наши отношения с Украиной. Так поступают как те, кто поддерживает соседа с самого начала войны и считает, что так и должно быть. Наверное, так думают и те, кто утверждает, что помощь не нужна, а все украинцы должны вернуться домой. Несомненно, что все идет в очень плохом направлении. Эскалация напряженности среди союзников только играет на руку врагу", — убежден польский чиновник.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- второй президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого Орла, которым его наградили в 1997 году. Причиной стало решение Варшавы лишить этой награды действующего президента Украины Владимира Зеленского.
- Впоследствии о таком же решении сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко.
- Вслед за Кучмой и Ющенко от ордена Белого Орла отказался и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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