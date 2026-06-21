Експосол України у Польщі Зварич відмовився від польської нагороди на знак протесту

Посол України в Чехії, експосол України в Польщі (2022-24) Василь Зварич відмовився від польського ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

Про своє рішення від повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Зварич відмовляється від нагороди

Дипломат нагадав, що у липні 2024 року як посол України мав честь отримати з рук президента Республіки Польща Анджея Дуди високу державну нагороду – Орден "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

"Відданість інтересам Української держави, честь і гідність Президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов’язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща", - заявив він.

Фото: Facebook-сторінка Василя Зварича

Посол заявив, що йому прикро констатувати, "але вочевидь деякі представники польської політичної еліти так і не зрозуміли, а, можливо, й не захотіли зрозуміти, справжню ціну свободи України, хто такі українці, проти якого ворога і за які цінності сьогодні бореться та проливає кров український народ".

"Так само вони не зрозуміли, що сьогодні важко знайти народ, який був би більш відданим дружбі та партнерству з Польщею, ніж українці, які завжди будуть вдячні полякам за відкриті серця й домівки в умовах російської агресії. І це нова велика історія, яку ми творимо разом. На превеликий жаль, політичний егоїзм засліплює, не дозволяє бачити здобутки попередніх десятиліть, реалії сьогодення та будувати майбутнє", - сказано в заяві.

Саме так, за словами Зварича, він сприйняв рішення польського лідера Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі у зв’язку з тим, що одному з підрозділів Збройних сил України, на прохання українських військових, було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

"Таку реакцію вважаю щонайменше непропорційною та безвідповідальною", - зазначив дипломат.

На його думку, в такий спосіб Навроцький фактично поставив під сумнів десятиліття копіткої праці, спрямованої на українсько-польське примирення та порозуміння. І це особливо прикро, адже процес примирення започаткували не політики, а люди, які безпосередньо пережили найтрагічніші сторінки нашої спільної історії.

Також у своїй заяві Зварич підкреслив, що українці не заперечують злочинів, вчинених представниками українського підпілля проти польського цивільного населення і віддають належну шану невинним польським жертвам і навіть в умовах сучасної російської війни відкрили шлях до ексгумацій та їх гідного поховання.

"Але так само не можна замовчувати злочини проти українців, здійснені польськими військовими та підпільними формуваннями — у Сагрині, Павлокомі, Пискоровичах та багатьох інших місцях", - наголосив він.

Дипломат зазначив, що польське суспільство та польська держава також мають бути готовими до чесної розмови про злочини, вчинені проти українського цивільного населення, зазначивши, що справжнє примирення неможливе без визнання страждань обох народів.

Він нагадав, що попри все Україна ніколи не ставила під сумнів право Польщі вшановувати своїх національних героїв, військові формування та діячів визвольного руху, навіть тоді, коли окремі з них пов’язані зі сторінками історії, які для українців асоціюються зі смертю тисяч невинних людей.

"Ми не вимагаємо демонтажу пам’ятників, перейменування вулиць чи перегляду державного ставлення до польських військових формувань, історичних постатей чи подій. Ми виходили і продовжуємо виходити з того, що кожна суверенна держава має право самостійно визначати власну політику історичної пам’яті та вшановувати тих, кого вважає борцями за свою незалежність і державність. Саме тому ми очікуємо такого ж ставлення до суверенного права України вшановувати тих, хто боровся за українську державу та протистояв російсько-комуністичній і нацистській окупації", - заявив він.

Зварич переконаний, що сьогодні, коли українські воїни щодня віддають життя у боротьбі проти російської агресії, будь-які спроби ставити під сумнів право України вшановувати тих, хто в різні історичні епохи боровся за українську державність, є не внеском у примирення, а кроком до нового розділення.

"Саме тому моє рішення відмовитись від державної нагороди Республіки Польща не є жестом неповаги до польського народу, до моїх польських друзів чи до тих людей у Польщі, які багато років працювали задля українсько-польського порозуміння. Навпаки — це протест проти руйнування спадщини українсько-польського примирення, яку десятиліттями будували люди доброї волі по обидва боки кордону. Я й надалі вірю, що українці та поляки залишаться союзниками. Але союзництво може бути міцним лише тоді, коли воно ґрунтується на взаємній повазі, рівності та визнанні права кожного народу на власну пам’ять, власну гідність і власних героїв", - додав дипломат.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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