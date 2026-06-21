Бывший посол Украины в Польше Зварич отказался от польской награды в знак протеста

Посол Украины в Чехии, бывший посол Украины в Польше (2022–2024) Василий Зварич отказался от польского ордена "Командорский крест со звездой" "За заслуги".

О своём решении он сообщил в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зварич отказывается от награды

Дипломат напомнил, что в июле 2024 года в качестве посла Украины имел честь получить из рук президента Республики Польша Анджея Дуды высокую государственную награду — Орден "Командорский крест со звездой "За заслуги"".

"Преданность интересам Украинского государства, честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины, моих коллег-дипломатов и свободного и несокрушимого украинского народа, а также глубокое чувство справедливости обязывают меня отказаться от государственной награды Республики Польша", — заявил он.

Фото: страница Василия Зварича в Facebook

Посол заявил, что ему прискорбно констатировать, "но, очевидно, некоторые представители польской политической элиты так и не поняли, а, возможно, и не захотели понять, истинную цену свободы Украины, кто такие украинцы, против какого врага и за какие ценности сегодня борется и проливает кровь украинский народ".

"Так же они не поняли, что сегодня трудно найти народ, который был бы более предан дружбе и партнерству с Польшей, чем украинцы, которые всегда будут благодарны полякам за открытые сердца и дома в условиях российской агрессии. И это новая великая история, которую мы создаем вместе. К большому сожалению, политический эгоизм ослепляет, не позволяет видеть достижения предыдущих десятилетий, реалии сегодняшнего дня и строить будущее", — говорится в заявлении.

Именно так, по словам Зварича, он воспринял решение польского лидера Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши в связи с тем, что одному из подразделений Вооруженных сил Украины, по просьбе украинских военных, было присвоено почетное наименование в честь Героев УПА.

"Такую реакцию считаю, как минимум, несоразмерной и безответственной", — отметил дипломат.

По его мнению, таким образом Навроцкий фактически поставил под сомнение десятилетия кропотливой работы, направленной на украинско-польское примирение и взаимопонимание. И это особенно прискорбно, ведь процесс примирения начали не политики, а люди, которые непосредственно пережили самые трагические страницы нашей общей истории.

Также в своем заявлении Зварич подчеркнул, что украинцы не отрицают преступлений, совершенных представителями украинского подполья против польского гражданского населения, и отдают должное уважение невинным польским жертвам, и даже в условиях современной российской войны открыли путь к эксгумациям и их достойному погребению.

"Но так же нельзя замалчивать преступления против украинцев, совершенные польскими военными и подпольными формированиями — в Сагрине, Павлокоме, Пискоровичах и многих других местах", — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что польское общество и польское государство также должны быть готовы к честному разговору о преступлениях, совершенных против украинского гражданского населения, подчеркнув, что настоящее примирение невозможно без признания страданий обоих народов.

Он напомнил, что, несмотря ни на что, Украина никогда не ставила под сомнение право Польши чтить своих национальных героев, воинские формирования и деятелей освободительного движения, даже тогда, когда некоторые из них связаны со страницами истории, которые для украинцев ассоциируются со смертью тысяч невинных людей.

"Мы не требуем демонтажа памятников, переименования улиц или пересмотра государственного отношения к польским воинским формированиям, историческим личностям или событиям. Мы исходили и продолжаем исходить из того, что каждое суверенное государство имеет право самостоятельно определять собственную политику исторической памяти и чтить тех, кого считает борцами за свою независимость и государственность. Именно поэтому мы ожидаем такого же отношения к суверенному праву Украины чтить тех, кто боролся за украинское государство и противостоял российско-коммунистической и нацистской оккупации", — заявил он.

Зварич убежден, что сегодня, когда украинские воины ежедневно отдают жизнь в борьбе против российской агрессии, любые попытки ставить под сомнение право Украины чтить тех, кто в разные исторические эпохи боролся за украинскую государственность, являются не вкладом в примирение, а шагом к новому разделению.

"Именно поэтому мое решение отказаться от государственной награды Республики Польша не является жестом неуважения к польскому народу, к моим польским друзьям или к тем людям в Польше, которые много лет работали ради украинско-польского взаимопонимания. Наоборот — это протест против разрушения наследия украинско-польского примирения, которое десятилетиями создавали люди доброй воли по обе стороны границы. Я по-прежнему верю, что украинцы и поляки останутся союзниками. Но союз может быть прочным только тогда, когда он основан на взаимном уважении, равенстве и признании права каждого народа на собственную память, собственное достоинство и собственных героев", — добавил дипломат.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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