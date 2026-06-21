Польские активисты предложили вручить Зеленскому Гражданский Орден Будущего
В Польше группа активистов предложила наградить президента Украины Владимира Зеленского Граждансим Орденом Будущего.
Об этом сообщает польско-украинское издание Sestry, передает Цензор.НЕТ.
Инициатива представителей либерально-демократического сообщества
"Мы вручаем эту награду в тот момент, когда президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла... В 2023 году Польша наградила Орденом Белого Орла президента Украины и весь украинский народ в знак признания их борьбы. Украинцы отдают жизнь за безопасность — свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка. Польские правые начали предвыборную кампанию к парламентским выборам и безжалостно используют Волынскую трагедию в политических целях. Политики спорят о 1943-м, тогда как в 2026 году в Украине ежедневно гибнут люди", — говорится в заявлении.
Кроме того, инициаторы награждения называют "ложью" слова Навроцкого о том, что топливо для российской пропаганды предоставил Зеленский.
"Топливо предоставляют польский президент и его команда. Ради партийных выгод они спорят об умерших, игнорируя реалии войны, гибридную угрозу и российский саботаж на территории Польши", — говорится в заявлении.
Учитывая это, польские активисты предлагают вручить Зеленскому собственный орден.
"Это инициатива снизу. Этим жестом мы показываем, что большинство поляков нельзя настроить против украинцев. Мы помогали и будем помогать. Нам не нужно согласие политиков, чтобы достойно относиться к другим людям", — заявили они.
Активисты отметили, что сегодняшние решения польских властей не изменят фактов.
"В феврале 2022 года мы по собственной воле открыли свои дома для людей, спасавшихся от войны. Мы вместе день за днём — и пусть так будет и впредь. Мы собрали миллионы злотых на генераторы в рамках акции "Тепло из Польши для Киева". Нас поддержали польская Церковь, органы местного самоуправления, гражданское общество, СМИ и бизнес. Прошлой зимой мы доставили это оборудование жителям Киева и других городов, которые мерзли в темноте под российским обстрелом", — заявили общественные активисты Польши.
Они подчеркнули, что "не украинцы будут определять нашу историческую память, и не мы будем определять их".
"Мы должны говорить о фактах прошлого, но необходимым условием для этого является выживание обоих государств. Мы не можем позволить политикам рисковать нашей общей безопасностью ради повышения рейтинга в опросах. Награждение государственным орденом в 2023 году подтвердило преданность миллионов людей, которые помогают с первого дня вторжения. Лишение этой награды является ударом и для них. Мы хотим сохранить нашу солидарность. Мы помним о драматических страницах в истории наших народов. Однако мы живем здесь и сейчас, поэтому выбираем сотрудничество и дружбу. Опираясь на опыт взаимной помощи во время российской агрессии, мы хотим строить безопасность в Европе вместе со свободной Украиной", — добавили активисты.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую за таку сильну ініціативу яке єднає народи саме знизу. Коли ми разом - нас не перемогти.
Зранку читала проповіді Іоана Павла Другого в часи коли він був Папою. В них є все і віра і надія і любов, і головне є шлях, єдиний, який має йти той хто вірить в Господа і шукає справедливості і спасіння.
Святий Папа Іван Павло II присвятив значну частину свого служіння темі примирення, залишивши людству універсальну формулу: «Прощаємо і просимо прощення». Він наголошував, що прощення є єдиним бальзамом, здатним вилікувати історичну пам'ять і звільнити народи від кайданів минулого.
Справжній Папа в якого вистачала мудрості і любові для всіх.
Р.S. Нажаль Навроцкий і його партія правих популістів навіть до Павле Іона 2 немає поваги, бо повністю ігнорує його мудрі настанови.