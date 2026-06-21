Дальнейшее углубление политиков Украины и Польши в конфликт является стратегической ошибкой, — Туск

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что участие политиков Украины и Польши в конфликте между двумя странами является "стратегической ошибкой", от которой проигрывают все.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Ошибка хуже преступления

"Дальнейшее углубление политиков в Польше и Украине в конфликт является стратегической ошибкой, от которой проигрывают обе стороны: в деловом, геополитическом и репутационном измерениях", — отметил Туск.

Он подчеркнул, что в политике, как известно, ошибка хуже преступления.

"В беседах со своими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить уровень напряженности. Это — нелегкая задача", — добавил Туск.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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