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Новости Отношения Украины и Польши
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Дальнейшее углубление политиков Украины и Польши в конфликт является стратегической ошибкой, — Туск

Туск о конфликте вокруг ордена Зеленского

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что участие политиков Украины и Польши в конфликте между двумя странами является "стратегической ошибкой", от которой проигрывают все.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Ошибка хуже преступления

"Дальнейшее углубление политиков в Польше и Украине в конфликт является стратегической ошибкой, от которой проигрывают обе стороны: в деловом, геополитическом и репутационном измерениях", — отметил Туск.

Он подчеркнул, что в политике, как известно, ошибка хуже преступления.

"В беседах со своими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить уровень напряженности. Это — нелегкая задача", — добавил Туск.

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Туск о конфликте Польши и Украины

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Польша (9137) Туск Дональд (902)
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Топ комментарии
+18
Скажи про це Навроцькому.Ми не ліземо у внітрішньо польські справи.Чому вилізете до нас? Тепер ніяких новітніх технологій в боротьбі з безпілотниками не отримаєте.Пся крев.
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21.06.2026 16:58 Ответить
+17
Вже ж здали ордена - шо ше потрібно?
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21.06.2026 16:55 Ответить
+12
Ви першими це розпочали, Вам повіддавали ваші ср*ні ордени, то чим ви знову незадоволені?
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21.06.2026 16:57 Ответить

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