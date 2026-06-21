Дальнейшее углубление политиков Украины и Польши в конфликт является стратегической ошибкой, — Туск
Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что участие политиков Украины и Польши в конфликте между двумя странами является "стратегической ошибкой", от которой проигрывают все.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Ошибка хуже преступления
"Дальнейшее углубление политиков в Польше и Украине в конфликт является стратегической ошибкой, от которой проигрывают обе стороны: в деловом, геополитическом и репутационном измерениях", — отметил Туск.
Он подчеркнул, что в политике, как известно, ошибка хуже преступления.
"В беседах со своими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить уровень напряженности. Это — нелегкая задача", — добавил Туск.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД УкраиныАндрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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