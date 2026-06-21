Решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена ослабляет международную позицию Польши, - министр экономики Доманский

Решение, принятое президентом Польши Каролем Навроцким о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, ослабляет международные позиции Польши.

Об этом заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

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Неудачное время

"Считаю, что это решение является очень серьезной ошибкой со стороны президента. Это решение ослабляет международную позицию Польши. Думаю, оно также будет иметь определенные последствия, в частности экономические. Это — решение, которому радуется Россия", — отметил Доманский.

По его словам, это решение Навроцкого было принято "в очень неудачное время" с учетом проведения в Гданьске Международной конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться 25–26 июня.

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Он подчеркнул, что международным партнерам Польши будет трудно объяснить лишение президента Украины высшей польской государственной награды в то время, когда Украина находится в состоянии войны с Россией.

РФ — общий враг

"Мы должны снижать напряженность, искать взаимопонимание и не принимать решений, которые радуют нашего общего врага, которым, бесспорно, является Россия", — отметил Доманский.

Он добавил, что правительство Польши стремится укреплять безопасность страны и развивать национальную экономику: "К сожалению, решения, которые президент принимает сейчас, никоим образом не служат этой цели".

Также Доманский предположил, что решение Навроцкого может негативно сказаться на проведении конференции по восстановлению Украины.

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: