Решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена ослабляет международную позицию Польши, - министр экономики Доманский
Решение, принятое президентом Польши Каролем Навроцким о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, ослабляет международные позиции Польши.
Об этом заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.
Неудачное время
"Считаю, что это решение является очень серьезной ошибкой со стороны президента. Это решение ослабляет международную позицию Польши. Думаю, оно также будет иметь определенные последствия, в частности экономические. Это — решение, которому радуется Россия", — отметил Доманский.
По его словам, это решение Навроцкого было принято "в очень неудачное время" с учетом проведения в Гданьске Международной конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться 25–26 июня.
Он подчеркнул, что международным партнерам Польши будет трудно объяснить лишение президента Украины высшей польской государственной награды в то время, когда Украина находится в состоянии войны с Россией.
РФ — общий враг
"Мы должны снижать напряженность, искать взаимопонимание и не принимать решений, которые радуют нашего общего врага, которым, бесспорно, является Россия", — отметил Доманский.
Он добавил, что правительство Польши стремится укреплять безопасность страны и развивать национальную экономику: "К сожалению, решения, которые президент принимает сейчас, никоим образом не служат этой цели".
Также Доманский предположил, что решение Навроцкого может негативно сказаться на проведении конференции по восстановлению Украины.
Что предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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