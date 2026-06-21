Рішення Навроцького щодо позбавлення Зеленського ордена послаблює міжнародну позицію Польщі, - міністр економіки Доманський

Ухвалене президентом Польщі Каролем Навроцьким рішення про позбавлення Президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла послаблює міжнародну позицію Польщі.

Про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

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Невдалий час

"Вважаю, що це рішення є дуже серйозною помилкою з боку президента. Це рішення послаблює міжнародну позицію Польщі. Гадаю, воно також матиме певні наслідки, зокрема економічні. Це - рішення, якому радіє Росія", - зазначив Доманський.

За його словами, це рішення Навроцького було ухвалене "у дуже невдалий час" з огляду на проведення у Гданську Міжнародної конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня.

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Він наголосив, що міжнародним партнерам Польщі буде важко пояснити позбавлення Президента України найвищої польської державної нагороди в той час, коли Україна перебуває у стані війни з Росією.

РФ - спільний ворог

"Ми повинні знижувати напруженість, шукати порозуміння і не ухвалювати рішень, які тішать нашого спільного ворога, яким, безперечно, є Росія", - зауважив Доманський.

Він додав, що уряд Польщі прагне зміцнювати безпеку країни та розвивати національну економіку: "На жаль, рішення, які президент ухвалює зараз, жодним чином не слугують цій меті".

Також Доманський припустив, що рішення Навроцького може негативно позначитися на проведенні конференції з відбудови України.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: