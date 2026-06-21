Ексдепутат Польщі повернув державну нагороду Навроцькому і назвав того "непорозумінням". ФОТО
Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер відмовився від "Золотого Хреста Заслуги", повернувши нагороду президентові Каролю Навроцькому на знак підтримки України в суперечці довкола відзнак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуку.
Зокрема, він назвав "безглуздим" рішення президента Польщі позбавити лідера України Володимира Зеленського "Ордена білого орла".
"Цей жест спрямований не на Президента (Алєксандра Кваснєвського,- Ред.), який мені його вручив, бо я його поважаю, а на нинішнього мешканця Бельведерського палацу, який дедалі більше ганьбить Польщу та всіх нас!" - написав Фоглер.
Ексдепутат назвав Навроцького "не президентом, а непорозумінням", а його дії - "кошмаром".
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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