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Новини Фото відносини України та Польщі
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Ексдепутат Польщі повернув державну нагороду Навроцькому і назвав того "непорозумінням". ФОТО

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер відмовився від "Золотого Хреста Заслуги", повернувши нагороду президентові Каролю Навроцькому на знак підтримки України в суперечці довкола відзнак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуку.

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Зокрема, він назвав "безглуздим" рішення президента Польщі позбавити лідера України Володимира Зеленського "Ордена білого орла".

Фоглер повертає орден
Фоглер повертає орден

"Цей жест спрямований не на Президента (Алєксандра Кваснєвського,- Ред.), який мені його вручив, бо я його поважаю, а на нинішнього мешканця Бельведерського палацу, який дедалі більше ганьбить Польщу та всіх нас!" - написав Фоглер.

Ексдепутат назвав Навроцького "не президентом, а непорозумінням", а його дії - "кошмаром".

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

Автор: 

Зеленський Володимир (28128) орден (139) Польща (9412) Навроцький Кароль (167)
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Топ коментарі
+48
Оооо. Свої вже повертають, там не далеко і до інших держав 😸. Хайпонув Кароль на крові України??? Нічого, мєдвєдєв пожаліє тебе, дадуть громадянство, будеш зі Стівеном Сігалом моркву на болотах гризти.😸😸😸
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21.06.2026 14:45 Відповісти
+35
Як достойно. Який залізний характер у цього Пана.
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21.06.2026 14:46 Відповісти
+30
Нє астанавлівайтєсь 😸
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21.06.2026 14:46 Відповісти

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