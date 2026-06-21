Ексдепутат Польщі повернув державну нагороду Навроцькому і назвав того "непорозумінням". ФОТО

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер відмовився від "Золотого Хреста Заслуги", повернувши нагороду президентові Каролю Навроцькому на знак підтримки України в суперечці довкола відзнак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуку.

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Зокрема, він назвав "безглуздим" рішення президента Польщі позбавити лідера України Володимира Зеленського "Ордена білого орла".





"Цей жест спрямований не на Президента (Алєксандра Кваснєвського,- Ред.), який мені його вручив, бо я його поважаю, а на нинішнього мешканця Бельведерського палацу, який дедалі більше ганьбить Польщу та всіх нас!" - написав Фоглер.

Ексдепутат назвав Навроцького "не президентом, а непорозумінням", а його дії - "кошмаром".

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: