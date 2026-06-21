Экс-депутат Польши вернул государственную награду Навроцкому и назвал это "недоразумением". ФОТО

Бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер отказался от "Золотого креста за заслуги", вернув награду президенту Каролю Навроцкому в знак поддержки Украины в споре вокруг наград.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.

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В частности, он назвал "бессмысленным" решение президента Польши лишить лидера Украины Владимира Зеленского "Ордена Белого Орла".





"Этот жест направлен не на президента (Александра Квасьневского, — Ред.), который мне его вручил, потому что я его уважаю, а на нынешнего обитателя Бельведерского дворца, который всё больше позорит Польшу и всех нас!" — написал Фоглер.

Экс-депутат назвал Навроцкого "не президентом, а недоразумением", а его действия — "кошмаром".

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: