Экс-депутат Польши вернул государственную награду Навроцкому и назвал это "недоразумением". ФОТО
Бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер отказался от "Золотого креста за заслуги", вернув награду президенту Каролю Навроцкому в знак поддержки Украины в споре вокруг наград.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.
В частности, он назвал "бессмысленным" решение президента Польши лишить лидера Украины Владимира Зеленского "Ордена Белого Орла".
"Этот жест направлен не на президента (Александра Квасьневского, — Ред.), который мне его вручил, потому что я его уважаю, а на нынешнего обитателя Бельведерского дворца, который всё больше позорит Польшу и всех нас!" — написал Фоглер.
Экс-депутат назвал Навроцкого "не президентом, а недоразумением", а его действия — "кошмаром".
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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