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Новости Фото Отношения Украины и Польши
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Экс-депутат Польши вернул государственную награду Навроцкому и назвал это "недоразумением". ФОТО

Бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер отказался от "Золотого креста за заслуги", вернув награду президенту Каролю Навроцкому в знак поддержки Украины в споре вокруг наград.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.

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В частности, он назвал "бессмысленным" решение президента Польши лишить лидера Украины Владимира Зеленского "Ордена Белого Орла".

Фоглер возвращает орден
Фоглер возвращает орден

"Этот жест направлен не на президента (Александра Квасьневского, — Ред.), который мне его вручил, потому что я его уважаю, а на нынешнего обитателя Бельведерского дворца, который всё больше позорит Польшу и всех нас!" — написал Фоглер.

Экс-депутат назвал Навроцкого "не президентом, а недоразумением", а его действия — "кошмаром".

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Автор: 

Зеленский Владимир (24603) орден (214) Польша (9137) Навроцкий Кароль (162)
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Топ комментарии
+37
Оооо. Свої вже повертають, там не далеко і до інших держав 😸. Хайпонув Кароль на крові України??? Нічого, мєдвєдєв пожаліє тебе, дадуть громадянство, будеш зі Стівеном Сігалом моркву на болотах гризти.😸😸😸
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21.06.2026 14:45 Ответить
+28
Як достойно. Який залізний характер у цього Пана.
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21.06.2026 14:46 Ответить
+26
Нє астанавлівайтєсь 😸
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21.06.2026 14:46 Ответить

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