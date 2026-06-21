Експрем’єр Гройсман також повертає польську нагороду Навроцькому: На знак солідарності з Україною та президентом. ФОТОрепортаж
Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман на знак солідарності з Україною та президентом Володимиром Зеленським повертає Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща.
Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
На знак солідарності з Україною та Президентом
"У 2011 році, будучи мером Вінниці, я отримав Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща за розвиток регіональної співпраці з польськими містами.
Ця нагорода для мене особиста. Саме тому рішення повернути її - теж особисте.
Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та Президентом Зеленським. Не з образою на польський народ, а з глибокою повагою до нього та вдячністю за всі роки підтримки, за мільйони поляків, які відкрили серця і домівки для наших людей після 24 лютого", - зазначив Гройсман.
Минуле і мабутнє
Він наголосив, що кожен народ має право на свою історію та своїх героїв. Це право священне - і для України, і для Польщі.
"Ми можемо дивитись на минуле по-різному і це нормально між сусідами з такою глибокою і складною спільною долею. Але минуле не може бути дорожчим за спільне майбутнє.
Є те, що не підлягає дискусії: сьогодні точиться війна. Справжній ворог - росія. І поки ця війна триває - суперечки про минуле ми не можемо собі дозволити. Саме цього і прагне москва: щоб Варшава і Київ дивились не вперед, а назад", - написав колишній прем’єр.
Також Гройсман навів слова Вінстона Черчилля: "Якщо ви сваритесь з минулим, ви втратите майбутнє".
"Україна і Польща - стратегічні союзники. Не тому, що так записано в деклараціях. Тому що наша безпека, наша свобода, наше місце в Європі - нероздільні.
Мій орден повертається. Але моя повага до польського народу – залишається", - наголосив він.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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