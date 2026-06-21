Експрем’єр Гройсман також повертає польську нагороду Навроцькому: На знак солідарності з Україною та президентом. ФОТОрепортаж

Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман на знак солідарності з Україною та президентом Володимиром Зеленським повертає Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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На знак солідарності з Україною та Президентом

"У 2011 році, будучи мером Вінниці, я отримав Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща за розвиток регіональної співпраці з польськими містами.

Ця нагорода для мене особиста. Саме тому рішення повернути її - теж особисте.

Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та Президентом Зеленським. Не з образою на польський народ, а з глибокою повагою до нього та вдячністю за всі роки підтримки, за мільйони поляків, які відкрили серця і домівки для наших людей після 24 лютого", - зазначив Гройсман.

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Минуле і мабутнє

Він наголосив, що кожен народ має право на свою історію та своїх героїв. Це право священне - і для України, і для Польщі.

"Ми можемо дивитись на минуле по-різному і це нормально між сусідами з такою глибокою і складною спільною долею. Але минуле не може бути дорожчим за спільне майбутнє.

Є те, що не підлягає дискусії: сьогодні точиться війна. Справжній ворог - росія. І поки ця війна триває - суперечки про минуле ми не можемо собі дозволити. Саме цього і прагне москва: щоб Варшава і Київ дивились не вперед, а назад", - написав колишній прем’єр.

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Також Гройсман навів слова Вінстона Черчилля: "Якщо ви сваритесь з минулим, ви втратите майбутнє".

"Україна і Польща - стратегічні союзники. Не тому, що так записано в деклараціях. Тому що наша безпека, наша свобода, наше місце в Європі - нероздільні.

Мій орден повертається. Але моя повага до польського народу – залишається", - наголосив він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: