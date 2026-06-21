Україна не прагнула загострення у відносинах із Польщею, будемо дзеркалити усі кроки, - Сибіга

Україна не прагнула створити такі напружені сторінки в двосторонніх відносинах із Польщею.

Про це голова МЗС Андрій Сибіга розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Сибіга?

"Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували", - заявив він.

Дуже важливо зараз не політизувати чутливі питання історичного минулого. Так були складні сторінки, але нехай це обговорюють історики...Зневага до президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо", - додав Сибіга.

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Він також наголосив, що жоден президент іншої держави не буде нам більше диктувати нашу історію.

"Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов...Навроцький виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, яких ми досягли останнім часом. Недаремно він отримує аплодисменти з Москви", - резюмує український міністр.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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