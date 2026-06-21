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Новини відносини України та Польщі
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Україна не прагнула загострення у відносинах із Польщею, будемо дзеркалити усі кроки, - Сибіга

Андрій Сибіга про відносини з Польщею

Україна не прагнула створити такі напружені сторінки в двосторонніх відносинах із Польщею.

Про це голова МЗС Андрій Сибіга розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Сибіга?

"Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували", - заявив він.

Дуже важливо зараз не політизувати чутливі питання історичного минулого. Так були складні сторінки, але нехай це обговорюють історики...Зневага до президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо", - додав Сибіга.

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Він також наголосив, що жоден президент іншої держави не буде нам більше диктувати нашу історію.

"Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов...Навроцький виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, яких ми досягли останнім часом. Недаремно він отримує аплодисменти з Москви", - резюмує український міністр.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Польща (9412) Сибіга Андрій (1012)
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Топ коментарі
+13
Зеленський, це не Україна, як і Навроцький, це не Польща!
Це всього лише окремі громадяни, які опинилися на певний час на посаді!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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21.06.2026 12:20 Відповісти
+10
Конструктивні підходи були у президентів Ющенка і Порошенка. Навіть Кучма з ними ладив, бо то були політики, дипломати, які знали історію обох країн і їх страшні сторінки. А сьогоднішня голота із послами сексологинь ображають всіх, хто не так подивиться в їх бік.
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21.06.2026 12:21 Відповісти
+8
Зневага до президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу Зневага до президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу Джерело: https://censor.net/ua/n4009460

Зневага до тупого клоуна, блазень не має відношення до українського Воїна.
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21.06.2026 12:18 Відповісти

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