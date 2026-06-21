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Новости Отношения Украины и Польши
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Украина не стремилась к обострению отношений с Польшей, будем отвечать на все шаги, - Сибига

Андрей Сибига об отношениях с Польшей

Украина не стремилась создать такие напряженные моменты в двусторонних отношениях с Польшей.

Об этом глава МИД Андрей Сибига рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Сибига?

"Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", — заявил он.

Очень важно сейчас не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого. Да, были сложные страницы, но пусть это обсуждают историки... Пренебрежение к президенту Украины — это не только об орденах. Это о пренебрежении к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого терпеть не будем", — добавил Сибига.

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Он также подчеркнул, что ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю.

"Мы будем отвечать на все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны и пренебрежительны по отношению к нашей стране. Время безмолвия прошло...Навроцкий выступил разрушителем тех позитивных наработок, которых мы достигли в последнее время. Недаром он получает аплодисменты из Москвы", — резюмирует украинский министр.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Польша (9137) Сибига Андрей (998)
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Топ комментарии
+10
Зеленський, це не Україна, як і Навроцький, це не Польща!
Це всього лише окремі громадяни, які опинилися на певний час на посаді!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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21.06.2026 12:20 Ответить
+10
Конструктивні підходи були у президентів Ющенка і Порошенка. Навіть Кучма з ними ладив, бо то були політики, дипломати, які знали історію обох країн і їх страшні сторінки. А сьогоднішня голота із послами сексологинь ображають всіх, хто не так подивиться в їх бік.
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21.06.2026 12:21 Ответить
+7
Зневага до президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу Зневага до президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу Джерело: https://censor.net/ua/n4009460

Зневага до тупого клоуна, блазень не має відношення до українського Воїна.
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21.06.2026 12:18 Ответить

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