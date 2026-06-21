Украина не стремилась к обострению отношений с Польшей, будем отвечать на все шаги, - Сибига

Украина не стремилась создать такие напряженные моменты в двусторонних отношениях с Польшей.

Об этом глава МИД Андрей Сибига рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Сибига?

"Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", — заявил он.

Очень важно сейчас не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого. Да, были сложные страницы, но пусть это обсуждают историки... Пренебрежение к президенту Украины — это не только об орденах. Это о пренебрежении к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого терпеть не будем", — добавил Сибига.

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Он также подчеркнул, что ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю.

"Мы будем отвечать на все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны и пренебрежительны по отношению к нашей стране. Время безмолвия прошло...Навроцкий выступил разрушителем тех позитивных наработок, которых мы достигли в последнее время. Недаром он получает аплодисменты из Москвы", — резюмирует украинский министр.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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