Украина не стремилась к обострению отношений с Польшей, будем отвечать на все шаги, - Сибига
Украина не стремилась создать такие напряженные моменты в двусторонних отношениях с Польшей.
Об этом глава МИД Андрей Сибига рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Сибига?
"Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", — заявил он.
Очень важно сейчас не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого. Да, были сложные страницы, но пусть это обсуждают историки... Пренебрежение к президенту Украины — это не только об орденах. Это о пренебрежении к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого терпеть не будем", — добавил Сибига.
Он также подчеркнул, что ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю.
"Мы будем отвечать на все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны и пренебрежительны по отношению к нашей стране. Время безмолвия прошло...Навроцкий выступил разрушителем тех позитивных наработок, которых мы достигли в последнее время. Недаром он получает аплодисменты из Москвы", — резюмирует украинский министр.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
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