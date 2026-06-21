Более половины поляков считают отношение Зеленского к Польше негативным, - опрос
Более 50 % респондентов в Польше убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский относится к Польше негативно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
58,3% респондентов в Польше оценивают отношение Зеленского как негативное
Как отмечается, участники опроса оценили, какое отношение к Польше в настоящее время имеет украинский президент. 58,3 % опрошенных считают отношение Зеленского к полякам негативным. Противоположного мнения придерживаются 30,1 % респондентов, а ответ "трудно сказать" дали 11,6 % участников опроса.
"Каким, по вашему мнению, является отношение Владимира Зеленского к Польше?" — спросили респондентов. Среди тех, кто негативно оценивает отношение Зеленского к Польше, 33,7 % выбрали ответ "скорее негативное", а 24,6 % — "категорически негативное". В сумме это составляет 58,3 % поляков.
В теплое отношение Владимира Зеленского к Польше верят 30,1 % опрошенных, из которых 27,4 % оценивают его как "скорее положительное", а 2,7 % — как "однозначно положительное".
Опрос United Surveys для Wirtualna Polska был проведен до принятия решения о лишении Владимира Зеленского высшей польской награды — 12–14 июня 2026 года. В опросе приняли участие 1000 человек из разных регионов Польши.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на думку рузкіх тик само - маємо плакати від щастя що ми "рузкіе" і мріяти жити в "падмасковье"
ОЦЯ МУЛЬКА що вони "старші" а ми "дебілкуваті нерозумні холопи" в них одинакова
Це всього лише окремі громадяни, які опинилися на певний час на посаді!!
Слава Україні!!