Более половины поляков считают отношение Зеленского к Польше негативным, - опрос

Более 50 % респондентов в Польше убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский относится к Польше негативно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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58,3% респондентов в Польше оценивают отношение Зеленского как негативное

Как отмечается, участники опроса оценили, какое отношение к Польше в настоящее время имеет украинский президент. 58,3 % опрошенных считают отношение Зеленского к полякам негативным. Противоположного мнения придерживаются 30,1 % респондентов, а ответ "трудно сказать" дали 11,6 % участников опроса.

"Каким, по вашему мнению, является отношение Владимира Зеленского к Польше?" — спросили респондентов. Среди тех, кто негативно оценивает отношение Зеленского к Польше, 33,7 % выбрали ответ "скорее негативное", а 24,6 % — "категорически негативное". В сумме это составляет 58,3 % поляков.

В теплое отношение Владимира Зеленского к Польше верят 30,1 % опрошенных, из которых 27,4 % оценивают его как "скорее положительное", а 2,7 % — как "однозначно положительное".

Опрос United Surveys для Wirtualna Polska был проведен до принятия решения о лишении Владимира Зеленского высшей польской награды — 12–14 июня 2026 года. В опросе приняли участие 1000 человек из разных регионов Польши.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: