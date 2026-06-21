Понад половина поляків вважають ставлення Зеленського до Польщі негативним, - опитування

Більше ніж 50% респондентів у Польщі переконані, що президент України Володимир Зеленський ставиться до Польщі негативно.

Про це свідчить опитування United Surveys, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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58,3% респондентів у Польщі оцінюють ставлення Зеленського як негативне

Як зазначається, учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі має український президент. 58,3 % опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. Протилежної думки дотримуються 30,1 % респондентів, а відповідь "важко сказати" дали 11,6 % учасників опитування.

"Яким, на вашу думку, є ставлення Володимира Зеленського до Польщі?" - запитали респондентів. Серед тих, хто негативно оцінює ставлення Зеленського до Польщі, 33,7 % обрали відповідь "скоріше негативне", а 24,6 % - "категорично негативне". Разом це становить 58,3 % поляків.

У тепле ставлення Володимира Зеленського до Польщі вірять 30,1% опитаних, з яких 27,4% оцінюють його як "скоріше позитивне", а 2,7% - як "однозначно позитивне".

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska було проведено до ухвалення рішення про позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди - 12-14 червня 2026 року. В опитуванні взяли участь 1000 осіб із різних регіонів Польщі.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: