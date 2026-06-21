Экс-премьер Гройсман также возвращает польскую награду Навроцкому: в знак солидарности с Украиной и президентом. ФОТОрепортаж
Бывший премьер-министр Владимир Гройсман в знак солидарности с Украиной и президентом Владимиром Зеленским возвращает Рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В знак солидарности с Украиной и президентом
"В 2011 году, будучи мэром Винницы, я получил Рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша за развитие регионального сотрудничества с польскими городами.
Эта награда для меня личная. Именно поэтому решение вернуть её — тоже личное.
Я возвращаю орден в знак солидарности с Украиной и президентом Зеленским. Не из обиды на польский народ, а из глубокого уважения к нему и благодарности за все годы поддержки, за миллионы поляков, которые открыли свои сердца и дома для наших людей после 24 февраля", — отметил Гройсман.
Прошлое и будущее
Он подчеркнул, что каждый народ имеет право на свою историю и своих героев. Это право священно — и для Украины, и для Польши.
"Мы можем по-разному смотреть на прошлое, и это нормально для соседей с такой глубокой и сложной общей судьбой. Но прошлое не может быть дороже общего будущего.
Есть то, что не подлежит обсуждению: сегодня идет война. Настоящий враг — Россия. И пока эта война продолжается, мы не можем себе позволить споры о прошлом. Именно этого и добивается Москва: чтобы Варшава и Киев смотрели не вперед, а назад", — написал бывший премьер.
Также Гройсман процитировал слова Уинстона Черчилля: "Если вы ссоритесь с прошлым, вы потеряете будущее".
"Украина и Польша — стратегические союзники. Не потому, что так записано в декларациях. А потому, что наша безопасность, наша свобода, наше место в Европе — неразделимы.
Мой орден возвращается. Но мое уважение к польскому народу — остается", — подчеркнул он.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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