Экс-премьер Гройсман также возвращает польскую награду Навроцкому: в знак солидарности с Украиной и президентом. ФОТОрепортаж

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман в знак солидарности с Украиной и президентом Владимиром Зеленским возвращает Рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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В знак солидарности с Украиной и президентом

"В 2011 году, будучи мэром Винницы, я получил Рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша за развитие регионального сотрудничества с польскими городами.

Эта награда для меня личная. Именно поэтому решение вернуть её — тоже личное.

Я возвращаю орден в знак солидарности с Украиной и президентом Зеленским. Не из обиды на польский народ, а из глубокого уважения к нему и благодарности за все годы поддержки, за миллионы поляков, которые открыли свои сердца и дома для наших людей после 24 февраля", — отметил Гройсман.

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Прошлое и будущее

Он подчеркнул, что каждый народ имеет право на свою историю и своих героев. Это право священно — и для Украины, и для Польши.

"Мы можем по-разному смотреть на прошлое, и это нормально для соседей с такой глубокой и сложной общей судьбой. Но прошлое не может быть дороже общего будущего.

Есть то, что не подлежит обсуждению: сегодня идет война. Настоящий враг — Россия. И пока эта война продолжается, мы не можем себе позволить споры о прошлом. Именно этого и добивается Москва: чтобы Варшава и Киев смотрели не вперед, а назад", — написал бывший премьер.

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Также Гройсман процитировал слова Уинстона Черчилля: "Если вы ссоритесь с прошлым, вы потеряете будущее".

"Украина и Польша — стратегические союзники. Не потому, что так записано в декларациях. А потому, что наша безопасность, наша свобода, наше место в Европе — неразделимы.

Мой орден возвращается. Но мое уважение к польскому народу — остается", — подчеркнул он.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: