Подальше заглиблення політиків в Україні і Польщі у конфлікт є стратегічною помилкою, - Туск
Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що участь політиків в Україні і Польщі у конфлікті між обома країнами є "стратегічною помилкою", від якої програють усі.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Помилка гірша за злочин
"Подальше заглиблення політиків у Польщі та Україні в конфлікт є стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах", - зазначив Туск.
Він наголосив, що в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин.
"У розмовах зі своїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити рівень напруження. Це - нелегке завдання", - додав Туск.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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