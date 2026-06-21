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Новини відносини України та Польщі
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Подальше заглиблення політиків в Україні і Польщі у конфлікт є стратегічною помилкою, - Туск

Туск про конфлікт щодо ордена Зеленського

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що участь політиків в Україні і Польщі у конфлікті між обома країнами є "стратегічною помилкою", від якої програють усі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Помилка гірша за злочин

"Подальше заглиблення політиків у Польщі та Україні в конфлікт є стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах", - зазначив Туск.

Він наголосив, що в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин.

"У розмовах зі своїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити рівень напруження. Це - нелегке завдання", - додав Туск.

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Тукск про конфлікт Польщі і України

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

Читайте: Спікер Сейму Польщі Чажастий вважає, що Зеленський не приїде на конференцію у Гданську: Навроцький знав, що робить

Автор: 

Польща (9412) Туск Дональд (694)
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Топ коментарі
+10
Вже ж здали ордена - шо ше потрібно?
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21.06.2026 16:55 Відповісти
+8
Ви першими це розпочали, Вам повіддавали ваші ср*ні ордени, то чим ви знову незадоволені?
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21.06.2026 16:57 Відповісти
+7
Скажи про це Навроцькому.Ми не ліземо у внітрішньо польські справи.Чому вилізете до нас? Тепер ніяких новітніх технологій в боротьбі з безпілотниками не отримаєте.Пся крев.
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21.06.2026 16:58 Відповісти

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