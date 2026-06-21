Подальше заглиблення політиків в Україні і Польщі у конфлікт є стратегічною помилкою, - Туск

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що участь політиків в Україні і Польщі у конфлікті між обома країнами є "стратегічною помилкою", від якої програють усі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Помилка гірша за злочин

"Подальше заглиблення політиків у Польщі та Україні в конфлікт є стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах", - зазначив Туск.

Він наголосив, що в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин.

"У розмовах зі своїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити рівень напруження. Це - нелегке завдання", - додав Туск.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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