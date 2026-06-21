Спікер Сейму Польщі Чажастий вважає, що Зеленський не приїде на конференцію у Гданську: Навроцький знав, що робить
Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий вважає, що президент України Володимир Зеленський на тлі скандалу щодо позбавлення його найвищої польської відзнаки не приїде на Конференцію з питань відновлення України 25-26 червня у Гданську.
Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
"Неконтрольовані емоції"
Так, на запитання, чи вважає він, що Зеленський приїде на конференцію з питань відбудови України в Гданську, Чазастий зазначив, що український президент не з'явиться в Польщі, оскільки конфлікт з Варшавою переріс у "такі неконтрольовані емоції".
"Я думаю, що президент Навроцький знав, що робить. Питання полягає в тому, чи після цього рішення президента Навроцького ситуація заспокоюється? Чи ми, навпаки, рухаємося в бік конфлікту? (…) Якщо Зеленський не приїде до Гданська, чи є це гарною ідеєю для бізнесу в контексті відбудови України?" – прокоментував він.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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