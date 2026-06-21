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Новини відносини України та Польщі
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Спікер Сейму Польщі Чажастий вважає, що Зеленський не приїде на конференцію у Гданську: Навроцький знав, що робить

Чажастий припускає, що Зеленський на приїде на конференцію у Гданську

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий вважає, що президент України Володимир Зеленський на тлі скандалу щодо позбавлення його найвищої польської відзнаки не приїде на Конференцію з питань відновлення України 25-26 червня у Гданську.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

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"Неконтрольовані емоції"

Так, на запитання, чи вважає він, що Зеленський приїде на конференцію з питань відбудови України в Гданську, Чазастий зазначив, що український президент не з'явиться в Польщі, оскільки конфлікт з Варшавою переріс у "такі неконтрольовані емоції".

"Я думаю, що президент Навроцький знав, що робить. Питання полягає в тому, чи після цього рішення президента Навроцького ситуація заспокоюється? Чи ми, навпаки, рухаємося в бік конфлікту? (…) Якщо Зеленський не приїде до Гданська, чи є це гарною ідеєю для бізнесу в контексті відбудови України?" – прокоментував він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Зеленський Володимир (28128) конференція (182) Польща (9412)
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Топ коментарі
+12
Мусить їхати. Навроцький - це не вся Польща і це посада виборна. Треба їхати і втерти носа Навроцькому
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21.06.2026 12:46 Відповісти
+8
А шо таке? Все ж Україна потрібна? Кудись же свій непотріб пхати та інвестиції.
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21.06.2026 12:42 Відповісти
+8
Має приїхати, звичайно: це захід з відновлення України і має принести Користь Україні. Те що дійство відбудеться у Польщі не робить конференцію польською і там далеко не все залежить від Польщі. ПРИЇХАТИ і вести себе гідно. Ляху руку можна і не подавати - стиснути дулю в кишені і зробити вигляд, що .... задумався і не побачив.
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21.06.2026 12:56 Відповісти

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