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Новости Отношения Украины и Польши
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Спикер Сейма Польши Чажастый считает, что Зеленский не приедет на конференцию в Гданьске: Навроцкий знал, что делает

Чажастый предполагает, что Зеленский не приедет на конференцию в Гданьске

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый считает, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне скандала, связанного с лишением его высшей польской награды, не приедет на Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

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"Неконтролируемые эмоции"

Так, на вопрос, считает ли он, что Зеленский приедет на конференцию по вопросам восстановления Украины в Гданьске, Чазастый отметил, что украинский президент не появится в Польше, поскольку конфликт с Варшавой перерос в "такие неконтролируемые эмоции".

"Я думаю, что президент Навроцкий знал, что делает. Вопрос заключается в том, успокоится ли после этого решения президента Навроцкого ситуация? Или мы, наоборот, движемся в сторону конфликта? (…) Если Зеленский не приедет в Гданьск, является ли это хорошей идеей для бизнеса в контексте восстановления Украины?" — прокомментировал он.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Зеленский Владимир (24603) конференция (292) Польша (9137)
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Топ комментарии
+11
Мусить їхати. Навроцький - це не вся Польща і це посада виборна. Треба їхати і втерти носа Навроцькому
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21.06.2026 12:46 Ответить
+6
Має приїхати, звичайно: це захід з відновлення України і має принести Користь Україні. Те що дійство відбудеться у Польщі не робить конференцію польською і там далеко не все залежить від Польщі. ПРИЇХАТИ і вести себе гідно. Ляху руку можна і не подавати - стиснути дулю в кишені і зробити вигляд, що .... задумався і не побачив.
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21.06.2026 12:56 Ответить
+4
А шо таке? Все ж Україна потрібна? Кудись же свій непотріб пхати та інвестиції.
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21.06.2026 12:42 Ответить

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