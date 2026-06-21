Спикер Сейма Польши Чажастый считает, что Зеленский не приедет на конференцию в Гданьске: Навроцкий знал, что делает
Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый считает, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне скандала, связанного с лишением его высшей польской награды, не приедет на Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
"Неконтролируемые эмоции"
Так, на вопрос, считает ли он, что Зеленский приедет на конференцию по вопросам восстановления Украины в Гданьске, Чазастый отметил, что украинский президент не появится в Польше, поскольку конфликт с Варшавой перерос в "такие неконтролируемые эмоции".
"Я думаю, что президент Навроцкий знал, что делает. Вопрос заключается в том, успокоится ли после этого решения президента Навроцкого ситуация? Или мы, наоборот, движемся в сторону конфликта? (…) Если Зеленский не приедет в Гданьск, является ли это хорошей идеей для бизнеса в контексте восстановления Украины?" — прокомментировал он.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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