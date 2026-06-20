Экс-глава МИД Тарасюк возвращает польскую государственную награду Навроцкому

Бывший министр иностранных дел Украины (1998–2000, 2005–2007 гг.) Борис Тарасюк заявил о возвращении государственной награды - Большого креста Ордена Заслуг Республики Польша - нынешнему президенту Польши Каролю Навроцкому.

Об этом Тарасюк сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Тарасюк возвращает Большой крест Ордена Заслуг Республики Польша

"В знак протеста против антиукраинской истерии президента РП Навроцкого, в частности лишения президента В. Зеленского высшей государственной награды РП, решил вернуть Большой крест Ордена Заслуг Республики Польша (Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP), которым был награжден", - говорится в сообщении.

Он отметил, что этот шаг соответствует ранее предпринятому им демаршу по поводу решения Сейма РП с несправедливым обвинением Украины в "геноциде" поляков.

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"В знак протеста сложил полномочия председателя группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша 22 июля 2016 года. Как человек, принимавший участие в восстановлении отношений Украины с РП с 1990 года, считаю, что нынешний президент РП разрушает отношения стратегического партнерства, которые выстраивались за последние 35 лет. Разумеется, что в Кремле довольны такими действиями", - подчеркнул Тарасюк.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: