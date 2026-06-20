Экс-глава МИД Тарасюк возвращает польскую государственную награду Навроцкому
Бывший министр иностранных дел Украины (1998–2000, 2005–2007 гг.) Борис Тарасюк заявил о возвращении государственной награды - Большого креста Ордена Заслуг Республики Польша - нынешнему президенту Польши Каролю Навроцкому.
Об этом Тарасюк сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Тарасюк возвращает Большой крест Ордена Заслуг Республики Польша
"В знак протеста против антиукраинской истерии президента РП Навроцкого, в частности лишения президента В. Зеленского высшей государственной награды РП, решил вернуть Большой крест Ордена Заслуг Республики Польша (Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP), которым был награжден", - говорится в сообщении.
Он отметил, что этот шаг соответствует ранее предпринятому им демаршу по поводу решения Сейма РП с несправедливым обвинением Украины в "геноциде" поляков.
"В знак протеста сложил полномочия председателя группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша 22 июля 2016 года. Как человек, принимавший участие в восстановлении отношений Украины с РП с 1990 года, считаю, что нынешний президент РП разрушает отношения стратегического партнерства, которые выстраивались за последние 35 лет. Разумеется, что в Кремле довольны такими действиями", - подчеркнул Тарасюк.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявиливторой президент Украины Леонид Кучма итретий президент Украины Виктор Ющенко.
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Дякую пане Тарасюк!
Він помер.