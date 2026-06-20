Ексглава МЗС Тарасюк повертає польську державну нагороду Навроцькому

Колишній міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007 рр.) Борис Тарасюк заявив про повернення державної нагороди Великий хрест Ордена Заслуг Республіки Польща нинішньому президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Про це Тарасюк повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Тарасюк повертає Великий хрест Ордена Заслуг Республіки Польща

"На знак протесту проти антиукраїнської істерії Президента РП Навроцького, зокрема позбавлення вищої державної нагороди РП Президента В. Зеленського, вирішив повернути Великий хрест Ордена Заслуг Республіки Польща (Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP), яким був нагороджений", - йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що цей крок відповідає раніше здійсненому ним демаршу з приводу рішення Сейму РП із несправедливим звинуваченням України у "геноциді" поляків.

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"На знак протесту склав повноваження Голови групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща 22 липня 2016 року. Як людина, яка брала участь у відновленні відносин України з РП з 1990 року, вважаю, що нинішній Президент РП руйнує відносини стратегічного партнерства, які вибудовувалися за останні 35 років. Звісно, що в Кремлі задоволені такими діями", - наголосив Тарасюк.

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Варто нагадати, що нинішній глава МЗС України Андрій Сибіга також заявив про відмову від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: