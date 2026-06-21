Польські активісти запропонували вручити Зеленському Громадський Орден Майбутнього
У Польщі низка активістів запропонувала нагородити президента України Володимира Зеленського Громадським Орденом Майбутнього.
Про це повідомляє польсько-українське видання Sestry, інформує Цензор.НЕТ.
Ініціатива представників ліберально-демократичної спільноти
"Ми вручаємо цю нагороду в момент, коли президент Кароль Навроцький забрав у Володимира Зеленського Орден Білого Орла... У 2023 році Польща нагородила Орденом Білого Орла президента України й весь український народ на знак визнання їхньої боротьби. Українці віддають життя за безпеку — свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польська правиця розпочала передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовує Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди", - сказано в заяві.
Крім того, ініціатори нагородження називають "брехнею" слова Навроцького про те, що паливо російській пропаганді надав Зеленський.
"Паливо надають польський президент і його команда. Заради партійних вигод вони сперечаються про померлих, ігноруючи реалії війни, гібридну загрозу та російський саботаж на території Польщі", - йдеться у заяві.
З огляду на це, польські активісти пропонують вручити Зеленському власний орден.
"Це ініціатива знизу. Цим жестом ми показуємо, що більшість поляків не можна налаштувати проти українців. Ми допомагали й будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитися гідно з іншими людьми", - заявили вони.
Активісти зазначили, що сьогоднішні рішення польської влади не змінять фактів.
"У лютому 2022 року ми з власної волі відкрили свої домівки для людей, які втікали від війни. Ми разом день за днем — і нехай так буде й надалі. Ми зібрали мільйони злотих на генератори в межах акції "Тепло з Польщі для Києва". Нас підтримали польська Церква, органи місцевого самоврядування, громадянське суспільство, ЗМІ та бізнес. Минулої зими ми доставили це обладнання мешканцям Києва та інших міст, які мерзли в темряві під російським обстрілом", - заявили громадські активісти Польщі.
Вони наголосили, що "не українці визначатимуть нашу історичну пам’ять, і не ми визначатимемо їхню".
"Ми маємо говорити про факти минулого, але необхідною умовою для цього є виживання обох держав. Ми не можемо дозволити політикам ризикувати нашою спільною безпекою заради підвищення рейтингу в опитуваннях. Нагородження державним орденом у 2023 році підтвердило відданість мільйонів людей, які допомагають з першого дня вторгнення. Позбавлення цієї нагороди є ударом і для них. Ми хочемо зберегти нашу солідарність. Ми пам’ятаємо про драматичні сторінки в історії наших народів. Однак ми живемо тут і зараз, тому обираємо співпрацю і дружбу. На досвіді взаємної допомоги часів російської агресії ми хочемо будувати безпеку в Європі разом з вільною Україною", - додали активісти.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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Дякую за таку сильну ініціативу яке єднає народи саме знизу. Коли ми разом - нас не перемогти.
Зранку читала проповіді Іоана Павла Другого в часи коли він був Папою. В них є все і віра і надія і любов, і головне є шлях, єдиний, який має йти той хто вірить в Господа і шукає справедливості і спасіння.
Святий Папа Іван Павло II присвятив значну частину свого служіння темі примирення, залишивши людству універсальну формулу: «Прощаємо і просимо прощення». Він наголошував, що прощення є єдиним бальзамом, здатним вилікувати історичну пам'ять і звільнити народи від кайданів минулого.
Справжній Папа в якого вистачала мудрості і любові для всіх.
Р.S. Нажаль Навроцкий і його партія правих популістів навіть до Павле Іона 2 немає поваги, бо повністю ігнорує його мудрі настанови.