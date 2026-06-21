МЗС Україна розраховує знайти "точки дотику" з Польщею попри суперечки, - Сибіга

Україна не прагнула загострювати відносини з Польщею та цінує двосторонню співпрацю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в ефірі національного телемарафону.

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Діалог без загострень

Міністр зазначив, що Україна завжди намагалася діяти конструктивно та високо оцінює підтримку Польщі.

За його словами, у відносинах були складні сторінки, але їх потрібно обговорювати чесно та без політизації. Він підкреслив, що такі питання мають залишатися у площині роботи істориків.

"Насправді, Україна не прагнула творити такі напружені сторінки в наших двосторонніх відносинах. Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували", – сказав Сибіга.

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Чутливі теми без політики

Міністр наголосив, що за останні півтора року сторони досягли прогресу у питаннях історичного минулого.

Йдеться про початок ексгумацій та діалог між істориками. За словами Сибіги, ці теми вдалося деполітизувати, і важливо не повертатися до політичного тиску у цих питаннях.

Він також зазначив, що Україна нині демонструє свою роль завдяки діям військових та зміцненню державних спроможностей. За його словами, ці реалії вже неможливо ігнорувати.

Міністр підкреслив, що Україна цінує всю надану допомогу та розраховує на подальшу співпрацю з польською стороною. Він висловив упевненість, що країни знайдуть точки взаємного дотику.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: