МИД Украины рассчитывает найти "точки соприкосновения" с Польшей, несмотря на споры, — Сибига
Украина не стремилась к обострению отношений с Польшей и ценит двустороннее сотрудничество.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире национального телемарафона.
Диалог без обострений
Министр отметил, что Украина всегда старалась действовать конструктивно и высоко ценит поддержку Польши.
По его словам, в отношениях были сложные моменты, но их нужно обсуждать честно и без политизации. Он подчеркнул, что такие вопросы должны оставаться в плоскости работы историков.
"На самом деле, Украина не стремилась создавать такие напряженные страницы в наших двусторонних отношениях. Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", — сказал Сибига.
Деликатные темы без политики
Министр подчеркнул, что за последние полтора года стороны добились прогресса в вопросах исторического прошлого.
Речь идет о начале эксгумаций и диалоге между историками. По словам Сибиги, эти темы удалось деполитизировать, и важно не возвращаться к политическому давлению в этих вопросах.
Он также отметил, что Украина сейчас демонстрирует свою роль благодаря действиям военных и укреплению государственного потенциала. По его словам, эти реалии уже невозможно игнорировать.
Министр подчеркнул, что Украина ценит всю оказанную помощь и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с польской стороной. Он выразил уверенность, что страны найдут точки соприкосновения.
Что предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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