МИД Украины рассчитывает найти "точки соприкосновения" с Польшей, несмотря на споры, — Сибига

Украина не стремилась к обострению отношений с Польшей и ценит двустороннее сотрудничество.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире национального телемарафона.

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Диалог без обострений

Министр отметил, что Украина всегда старалась действовать конструктивно и высоко ценит поддержку Польши.

По его словам, в отношениях были сложные моменты, но их нужно обсуждать честно и без политизации. Он подчеркнул, что такие вопросы должны оставаться в плоскости работы историков.

"На самом деле, Украина не стремилась создавать такие напряженные страницы в наших двусторонних отношениях. Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", — сказал Сибига.

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Деликатные темы без политики

Министр подчеркнул, что за последние полтора года стороны добились прогресса в вопросах исторического прошлого.

Речь идет о начале эксгумаций и диалоге между историками. По словам Сибиги, эти темы удалось деполитизировать, и важно не возвращаться к политическому давлению в этих вопросах.

Он также отметил, что Украина сейчас демонстрирует свою роль благодаря действиям военных и укреплению государственного потенциала. По его словам, эти реалии уже невозможно игнорировать.

Министр подчеркнул, что Украина ценит всю оказанную помощь и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с польской стороной. Он выразил уверенность, что страны найдут точки соприкосновения.

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: