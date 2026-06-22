Порошенко назвал 5 шагов для преодоления кризиса в отношениях с Польшей: прекратить публичную эскалацию и вернуться к профессиональной дипломатии

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил пять шагов для урегулирования кризиса в отношениях с Польшей. Он подчеркнул, что вызовы, стоящие перед Украиной, требуют здравого, взрослого, профессионального и государственного подхода.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", пишет Цензор.НЕТ.

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"Пора прекратить эскалацию"

"Посылки с орденами отправились в Варшаву. Все мы дали волю понятным эмоциям. А теперь всем нужно успокоиться. Польша — наш стратегический сосед, союзник, государство, через которое проходит огромная часть нашей безопасности, логистический хаб снабжения оружием наших Вооруженных Сил, страна, от которой в значительной степени зависит наше вступление в ЕС и НАТО. Во время моего президентского срока неслучайно она была нашим главным европейским и евроатлантическим защитником. Польша – это страна, которая приняла более миллиона украинских беженцев, и им нужны хорошие отношения между нашими странами, нашими народами", – напомнил Порошенко.

Он подчеркнул, что "пора прекратить эскалацию там, где нужны хладнокровие, профессиональная дипломатия и государственная ответственность".

"В условиях, когда ключевые украинские коммуникаторы по польскому направлению все еще кипят эмоциями, возникает простой вопрос: а кто сегодня реально занимается дипломатией с Польшей? Кто лично отвечает за политическую коммуникацию с польскими властями? Кто общается с польским парламентом, правительством, администрацией польского президента? Кто общается с местными элитами, экспертным сообществом, СМИ? Кто тушит пожар? Что вообще делается для восстановления доверия? Что будет с украинско-польским стратегическим партнерством? Какой будет атмосфера вокруг чрезвычайно важной для нас конференции в Гданьске?", — задался вопросами политик.

По словам лидера "ЕС", у Украины и Польши могут быть разногласия по поводу аграрной политики, перевозчиков, конкуренции, политики памяти, "но всё это нужно решать с помощью дипломатии, коммуникации и уважения, а не ссорами в социальных сетях. И без претензий к историческим учебникам друг друга — пусть этим занимаются ученые, а не политики".

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Шаги по восстановлению отношений

"Предложения мои и нашей команды следующие. Первое. Прекратить публичную эскалацию. Второе. Немедленно провести аудит украинской политики в отношении Польши: кто отвечает, какова стратегия, какие каналы коммуникации, какие проблемы, какие решения. Третье. Вернуть профессиональную дипломатию. Не шоу, не оскорбления, не общение через СМИ, не публичный шантаж, не игра в "кто острее и болезненнее ответит полякам", а системная работа с польским государством и польским обществом. Мой призыв к дипломатам: оставьте дело возврата орденов политикам, у вас же – своя очень важная миссия", – заявил Порошенко.

Четвертым шагом политик назвал отделение эмоций от национального интереса. Он отметил, что национальный интерес Украины — это сильный союз с Польшей, поддержка Польшей Украины в ЕС и НАТО, совместная безопасность и совместное сдерживание России.

Пятый шаг — власть должна обеспечить обещанное открытие всех переговорных кластеров с Европейским Союзом в июле.

"Напоминаю, что это также зависит и от Варшавы. Здесь нельзя недооценивать риски, окно возможностей очень узкое", — отметил пятый президент.

"Пора работать и восстанавливать украинско-польское стратегическое партнерство. Нельзя допустить разделения Украины и Молдовы в процессе европейской интеграции. Не раз уже говорил: нужно перестать терять людей, территории и время. Теперь добавлю: так же важно нам не терять партнеров и союзников", — добавил Порошенко.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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