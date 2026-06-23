УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10767 відвідувачів онлайн
Новини відносини України та Польщі
617 10

У Польщі немає сигналів про те, що Зеленського не буде на конференції у Гданську, - речник уряду

Конференція з відновлення у Польщі: чи буде присутній Зеленський?

Сигналів про те, що президента Володимир Зеленського не буде на Конференції з відновлення України у Гданську, немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ми знаємо, що вони досі обговорюють це питання (приїзд Зеленського) там (в українській делегації. - Ред.). Конференція обов’язково відбудеться, і там буде українське представництво, бо це стосується відбудови України", – сказав він.

Водночас Шлапка зазначив, що навіть без присутності президента України захід все одно відбудеться.

Речник уряду розповів, що конференція стосуватимуться економічних питань.

Також читайте: Навроцький відповів Зеленському щодо ситуації з орденом: Це не внутрішня політика Польщі

"Наше завдання в цей момент, коли ми маємо дуже велику напругу, полягає скоріше в деескалації та пильному стеженні за тим, щоб польські інтереси щодо безпеки чи економіки реалізовувалися", - додав він.

Також Шлапка переконаний, що дипломатична криза між країнами безумовно вплине на атмосферу переговорівю

"Не варто приховувати, що ми маємо безпрецедентну ситуацію, найбільшу напругу за багато років. Тим більше важливо, щоб ми могли говорити про майбутнє", - підсумував він.

Читайте: Орден Білого орла, який Зеленський повернув поштою, вже отримали. Його передадуть на зберігання, - речник Навроцького

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

Дивіться: Гірше за Орбана: чому атака на Зеленського через УПА вдарить по самій Польщі? / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28152) Польща (9439)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Эта конференция, в переводе на нормальный язык, это кусок пирога, пусть и будущего, к которому не прочь присосаться все кто только может.
показати весь коментар
23.06.2026 09:53 Відповісти
+2
Як буде,хоч би порадував своїм фото на фоні інших дипломатів.
Це так прикольно бути одягненим в форму кимчерина,в потертих кросовках- в компанії бездоганно одягнених іноземних політиків.
показати весь коментар
23.06.2026 09:54 Відповісти
+2
якось вдало все склалося: "польська криза" - і раптом зникли теми корупційних скандалів, пов'язаних з Зеленським та його друзями
показати весь коментар
23.06.2026 10:00 Відповісти

Завантаження...

 
 