У Польщі немає сигналів про те, що Зеленського не буде на конференції у Гданську, - речник уряду

Сигналів про те, що президента Володимир Зеленського не буде на Конференції з відновлення України у Гданську, немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка.

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Подробиці

"Ми знаємо, що вони досі обговорюють це питання (приїзд Зеленського) там (в українській делегації. - Ред.). Конференція обов’язково відбудеться, і там буде українське представництво, бо це стосується відбудови України", – сказав він.

Водночас Шлапка зазначив, що навіть без присутності президента України захід все одно відбудеться.

Речник уряду розповів, що конференція стосуватимуться економічних питань.

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"Наше завдання в цей момент, коли ми маємо дуже велику напругу, полягає скоріше в деескалації та пильному стеженні за тим, щоб польські інтереси щодо безпеки чи економіки реалізовувалися", - додав він.

Також Шлапка переконаний, що дипломатична криза між країнами безумовно вплине на атмосферу переговорівю

"Не варто приховувати, що ми маємо безпрецедентну ситуацію, найбільшу напругу за багато років. Тим більше важливо, щоб ми могли говорити про майбутнє", - підсумував він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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