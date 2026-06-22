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Новини відносини України та Польщі
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Навроцький відповів Зеленському щодо ситуації з орденом: Це не внутрішня політика Польщі

Навроцький відповів Зеленському щодо ордена

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував слова Володимира Зеленського, який заявив, що ситуація із позбавленням його ордена Білого Орла пов’язана з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

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Що відомо?

"Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. Якими драматичними були ті часи. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор", - прокоментував польський лідер.

Навроцький зазначив, що не можу уявити собі ситуацію, в якій польські патріоти, і особливо польський президент та уряд, не будуть разом та єдиними в такій ситуації.

"Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки зла заподіяли полякам, польським дітям українські націоналісти. Президент Зеленський помиляється, дякую", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орден розбрату: що відомо про дипломатичний скандал між Україною та Польщею?

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

Також читайте: Навроцький робить те, що робив Орбан, ця історія закінчиться погано, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28138) Навроцький Кароль (173)
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Топ коментарі
+27
Цей пшецький підар реально починає дратувати.
А польські націоналісти скільки злочинів і зла заподіяли Укр. Дітям?!
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22.06.2026 15:29 Відповісти
+20
>> українські націоналісти на польських землях

Оп-па, оце вже стає цікаво. Навротскі називає споконвіку українські землі польськими.

А до питання Холмщини і Підляшшя він не бажає повернутися? Чи до політики ополячування українського населення у так званий "міжвоєнний період"?

Чи це геть інше?
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22.06.2026 15:31 Відповісти
+17
Ви плутаєте польських нацистів і націоналістів. Між нацистом і націоналістом дуже тонка грань. Вони відрізняються тільки ставленням до інших національностей. Націоналіст ставить з повагою, а нацист з ненавистю. Водороздільний камінь між націоналістами і нацистами це ставлення до інших націй, або як до рівних собі, або до "менших братів". Навроцький типовий представник польських нацистів, якому українські націоналісти ненависні. Від нього неможливо очікувати чогось іншого.
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22.06.2026 15:35 Відповісти

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