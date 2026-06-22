Навроцький відповів Зеленському щодо ситуації з орденом: Це не внутрішня політика Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував слова Володимира Зеленського, який заявив, що ситуація із позбавленням його ордена Білого Орла пов’язана з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
Що відомо?
"Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. Якими драматичними були ті часи. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор", - прокоментував польський лідер.
Навроцький зазначив, що не можу уявити собі ситуацію, в якій польські патріоти, і особливо польський президент та уряд, не будуть разом та єдиними в такій ситуації.
"Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки зла заподіяли полякам, польським дітям українські націоналісти. Президент Зеленський помиляється, дякую", - додав він.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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А польські націоналісти скільки злочинів і зла заподіяли Укр. Дітям?!
Оп-па, оце вже стає цікаво. Навротскі називає споконвіку українські землі польськими.
А до питання Холмщини і Підляшшя він не бажає повернутися? Чи до політики ополячування українського населення у так званий "міжвоєнний період"?
Чи це геть інше?