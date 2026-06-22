Орден розбрату: що відомо про дипломатичний скандал між Україною та Польщею?

26 травня 2026 року почався новий дипломатичний скандал між Україною та Польщею. Проте цього разу причиною стали не зерно, кордон, питання вступу України в ЄС чи ексгумаційні роботи. Дійшло до державних нагород.

Напруженості такого рівня, ймовірно, не було від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Історичні питання продовжують впливати на українсько-польські відносини. Здавалося б, початок ексгумаційних робіт у лютому 2026 року дещо знизив напругу, проте це тривало не довго.

Саме 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Забрати орден

У відповідь на це лідер Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі.

"Президент України надав найкращий матеріал і багато кисню для російської пропаганди. Я дуже критично ставлюся до цього рішення", - зазначив він.

У МЗС України, коментуючи це рішення, зауважили, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва.

Речник МЗС зазначив, що саме українські спецпризначенці виступили ініціаторами отримання цього почесного звання та "точно не мали на меті образити дружній польський народ".

Не просто орден

У 2023 році, на тлі повномасштабної війни, тодішній президент Анджей Дуда нагороджував Володимира Зеленського орденом Білого Орла.

Польща прийняла мільйони українських біженців, підтримувала санкції проти Росії та надавала допомогу Україні.

Тоді орден Білого Орла відігравав роль не просто державної нагороди, а й символу партнерства між Києвом і Варшавою під час війни.

Реакція у Польщі

У канцелярії Навроцького вважають, що український президент має зателефонувати польському лідеру та перепросити.

Керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач взагалі припустив, що рішення Зеленського про присвоєння найменування може бути пов'язане із "запланованими виборами в Україні".

Згодом стало відомо, що з фасаду ратуші польського міста Люблін прибрали український прапор. Там пояснили це реакцією на рішення Зеленського.

Колишній посол Польщі Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який отримав у 2022 році.

Євроінтеграція України, напередодні відкриття першого кластеру на переговорах, також стала приводом для тиску. Зокрема, віцеспікер польського Сейму Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через назву підрозділу ССО.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського у "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш вдзначив, що рішення Зеленського для поляків є неприйнятним, водночас зауважив, що Україна сьогодні бореться за захист своєї держави, а також за безпеку Польщі та всієї Європи.

Більш стримано відреагував спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий, який закликав уникнути загострення конфлікту між Польщею та Україною. Він наголосив, що позбавлення президента України найвищої польської нагороди під час війни з РФ може запустити незворотну ланцюгову реакцію.

На його думку, хтось у цій справі "має виявитися мудрішим":

"Тому що ці рішення можуть спричинити наступні рішення з її боку; наприклад, всі здадуть ордени, потім те саме відбудеться з боку Польщі, а тим часом триває війна".

Як виявилося згодом, Чажастий мав рацію.

Проблиском світла стала заява прем'єра Польщі Дональда Туска, який розкритикував антиукраїнські заяви польських політиків.

Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми чуємо – не з вуст політичних хуліганів, а політичних лідерів опозиції. Такі слова будуть підбурювати до поширення ксенофобії та ненависті

Також він звернувся до президентів України та Польщі із закликом провести відверту розмову "до того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози".

Орден забрали

19 червня президент Польщі Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордена Білого Орла.

Наступного дня президент України відправив Орден Білого Орла "Новою поштою".

Він додав, що Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі "за нашу і вашу незалежність від Росії".

Солідарність президентів

20 червня другий, третій та п'ятий президенти України також ухвалили рішення відмовитись від орденів Білого Орла.

"Одна справа - коли нападає ворог. Зовсім інша - коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше - якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека. Ми маємо пам'ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє", - прокоментував рішення Леонід Кучма.

Третій президент Віктор Ющенко також відмовився від ордена Білого Орла. Його прессекретарка наголосила, що нагорода "стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі".

Рішення відмовитись від Білого Орла ухвалив і попередник Зеленського Петро Порошенко:

І у випадку Зеленського, і в моєму випадку нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу

Водночас п'ятий президент запропонував "вже з понеділка шукати рішення, які дозволять не поглибити нинішню кризу, а перетворити її на поштовх до нового етапу українсько-польського партнерства — чесного, дружнього, стратегічного".

Також від ордена "За заслуги перед Польщею" відмовився керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".

Посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.

А посол України в Чехії, експосол України в Польщі (2022-24) Василь Зварич відмовився від польського ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

Муссоліні та Катерина II кращі?

Відправляючи орден Білого Орла до Польщі, президент Володимир Зеленський заявив: "

Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись

У канцелярії Навроцького це пояснили тим, що орден Білого Орла не відкликають посмертно, тому нагорода залишається у Беніто Муссоліні та Катерини ІІ

"А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі", - додали там.

Як відомо, цього тижня, 25–26 червня, у польському Гданську відбудеться конференція з питань відновлення України.

Чи варто чекати там президента Зеленського? Питання залишається відкритим.

Підсумки

Ситуація навколо присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" підрозділу ССО стала демонстрацією, наскільки актуальними залишаються історичні питання в контексті українсько-польських відносин.

Історія вкотре нагадала, що продовжує впливати на сучасну політику обох держав. Попри все це Україна та Польща залишаються стратегічними партнерами, яких об'єднують безпекові інтереси та спільна загроза з боку Росії.

Тому головним викликом і для Києва, і для Варшави залишається пошук балансу між правом на власну історичну пам'ять та необхідністю зберігати партнерство.

Адже коли між Україною та Польщею виникають конфлікти, найбільшу вигоду від цього традиційно отримує Кремль.