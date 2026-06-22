Орден раздора: что известно о дипломатическом скандале между Украиной и Польшей?

26 мая 2026 года разразился новый дипломатический скандал между Украиной и Польшей. Однако на этот раз причиной стали не зерно, граница, вопрос о вступлении Украины в ЕС или эксгумационные работы. Дело дошло до государственных наград.

Напряженности такого уровня, вероятно, не было с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Исторические вопросы продолжают влиять на украинско-польские отношения. Казалось бы, начало эксгумационных работ в феврале 2026 года несколько снизило напряжение, однако это длилось недолго.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Лишить ордена

В ответ на это лидер Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши.

"Президент Украины предоставил лучший материал и много пищи для российской пропаганды. Я очень критично отношусь к этому решению", — отметил он.

В МИД Украины, комментируя это решение, отметили, что от споров между украинцами и поляками выигрывает только Москва.

Пресс-секретарь МИД отметил, что именно украинские спецназовцы выступили инициаторами получения этого почетного звания и "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".

Не просто орден

В 2023 году, на фоне полномасштабной войны, тогдашний президент Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского орденом Белого Орла.

Польша приняла миллионы украинских беженцев, поддерживала санкции против России и оказывала помощь Украине.

Тогда орден Белого Орла играл роль не просто государственной награды, но и символа партнерства между Киевом и Варшавой во время войны.

Реакция в Польше

В канцелярии Навроцкого считают, что украинский президент должен позвонить польскому лидеру и извиниться.

Руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач вообще предположил, что решение Зеленского о присвоении названия может быть связано с "запланированными выборами в Украине"

Впоследствии стало известно, что с фасада ратуши польского города Люблин убрали украинский флаг. Там объяснили это реакцией на решение Зеленского.

Бывший посол Польши Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который получил в 2022 году.

Евроинтеграция Украины накануне открытия первого кластера на переговорах также стала поводом для давления. Так, вице-спикер польского Сейма Босак призвал заблокировать вступление Украины в ЕС из-за названия подразделения ССО.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отметил, что решение Зеленского для поляков неприемлемо, в то же время заметил, что Украина сегодня борется за защиту своего государства, а также за безопасность Польши и всей Европы.

Более сдержанно отреагировал спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, который призвал избежать обострения конфликта между Польшей и Украиной. Он подчеркнул, что лишение президента Украины высшей польской награды во время войны с РФ может вызвать необратимую цепную реакцию.

По его мнению, кто-то в этом деле "должен проявить мудрость":

"Потому что эти решения могут повлечь за собой последующие решения с её стороны; например, все сдадут ордена, затем то же самое произойдёт со стороны Польши, а тем временем продолжается война".

Как выяснилось впоследствии, Чажастый оказался прав.

Лучиком надежды стало заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который раскритиковал антиукраинские заявления польских политиков.

Никто не может оставаться равнодушным к тому, что мы слышим — не из уст политических хулиганов, а политических лидеров оппозиции. Такие слова будут подстрекать к распространению ксенофобии и ненависти.

Также он обратился к президентам Украины и Польши с призывом провести откровенный разговор "до того, как эмоции разрушат нашу солидарность, зародившуюся перед лицом российской угрозы".

Орден отобрали

19 июня президент Польши Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла.

На следующий день президент Украины отправил Орден Белого Орла "Новой почтой".

Он добавил, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль в борьбе "за нашу и вашу независимость от России".

Солидарность президентов

20 июня второй, третий и пятый президенты Украины также приняли решение отказаться от орденов Белого Орла.

"Одно дело — когда нападает враг. Совсем другое — когда вражда разлучает друзей. А еще страшнее — если этим друзьям еще и угрожает общая опасность. Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего", — прокомментировал решение Леонид Кучма.

Третий президент Виктор Ющенко также отказался от ордена Белого Орла. Его пресс-секретарь подчеркнула, что награда "стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве".

Решение отказаться от ордена "Белого Орла" принял и предшественник Зеленского Петр Порошенко:

И в случае с Зеленским, и в моем случае награждали не глав государств, а украинцев, наших воинов, которые защищают Украину, Польшу и всю Европу

В то же время пятый президент предложил "уже с понедельника искать решения, которые позволят не усугубить нынешний кризис, а превратить его в толчок к новому этапу украинско-польского партнерства — честного, дружеского, стратегического".

Также от ордена "За заслуги перед Польшей" отказался глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

А посол Украины в Чехии, экс-посол Украины в Польше (2022–2024) Василий Зварич отказался от польского ордена "Командорский крест со звездой "За заслуги".

Муссолини и Екатерина II лучше?

Отправляя орден Белого Орла в Польшу, президент Владимир Зеленский заявил:

Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить

В канцелярии Навроцкого это объяснили тем, что орден Белого Орла не отзывается посмертно, поэтому награда остается у Бенито Муссолини и Екатерины II

"А бывший канцлер Германии никогда так открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины, хотя его работа на путинскую Россию действительно заслуживает осуждения как наносящая ущерб Польше и Европе", — добавили там.

Как известно, на этой неделе, 25–26 июня, в польском Гданьске состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

Стоит ли ждать там президента Зеленского? Вопрос остается открытым.

Итоги

Ситуация вокруг присвоения почетного наименования "имени Героев УПА" подразделению ССО стала демонстрацией того, насколько актуальными остаются исторические вопросы в контексте украинско-польских отношений.

История в очередной раз напомнила, что продолжает влиять на современную политику обоих государств. Несмотря на все это, Украина и Польша остаются стратегическими партнерами, которых объединяют интересы безопасности и общая угроза со стороны России.

Поэтому главным вызовом как для Киева, так и для Варшавы остается поиск баланса между правом на собственную историческую память и необходимостью сохранять партнерство.

Ведь когда между Украиной и Польшей возникают конфликты, наибольшую выгоду от этого традиционно получает Кремль.