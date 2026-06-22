Скандал с орденом Белого Орла: в Польше объяснили позицию в отношении Зеленского, Муссолини и Шредера
В Польше заявили, что орден Белого орла не отзывается посмертно, поэтому награда остается у Бенито Муссолини и Екатерины II. Что касается бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, то он не совершал таких действий, которые послужили бы поводом для отзыва его награды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомзаявила министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак.
"Первые двое (итальянский диктатор Муссолини и российская императрица Екатерина II) уже давно умерли, а Польша не отзывает орден посмертно. А бывший канцлер Германии никогда так открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины, хотя его деятельность в интересах путинской России действительно заслуживает осуждения как наносящая ущерб Польше и Европе.
За время пребывания Шредера на посту в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и ни одно подразделение Бундесвера не назвали в честь "героев СС", - говорится в сообщении.
Енджак отметила, что Зеленского не беспокоило наличие ордена "Белого орла" у этих деятелей, когда он получил награду.
"И он добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая награду почтовой службой. В корне вопроса - то, что украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины. Не приличествует чествовать убийц предков тех, кто помог вам, когда стоял вопрос жизни и смерти", - подчеркнула министр.
И добавила, что Кароль Навроцкий "отказался от награды, но не отверг протянутую руку".
"Мы поддерживаем Украину, но не позволим оскорблять себя", – подытожила Енджак.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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Основні епізоди злочинів:
Трагедія в Сагрині (10 березня 1944 р.): Наймасовіша акція польського підпілля. Підрозділи АК та Батальйонів хлопських знищили українське село Сагринь (нині територія Польщі). Тоді було вбито від 800 до 1500 цивільних українців, у тому числі жінок і дітей.Знищення Павлокоми (березень 1945 р.): Польські загони під командуванням поручника Юзефа Бісса розстріляли 366 українців, серед яких були десятки жінок та дітей до 14 років.Акція «За Бугом» (весна 1944 р.): Масштабна антиукраїнська операція на Холмщині та Грубешівщині (т. зв. «Грубешівська революція»), під час якої було спалено десятки українських сіл та вбито тисячі мирних жителів.Масові вбивства у Західній Білорусі: Підрозділи АК відзначилися каральними акціями проти білоруського та литовського населення (наприклад, Дубінгяйська різанина).
Історична оцінка цих подій залишається предметом гострих дискусій. Українська сторона наголошує на потребі офіційного визнання Польщею відповідальності за вбивства українських цивільних, тоді як у ******** польській історіографії акцент часто робиться на тому, що дії АК здебільшого були відповіддю на злочини УПА проти поляків на Волині. Загалом під час цього протистояння загинуло від 13 до 16 тисяч українців.
Можно і далі продовжувати цей ганебний перелік злочинів АК Поляки ставлять пам'ятники вбивцям українців та пишаються їх злочинами.