В Польше заявили, что орден Белого орла не отзывается посмертно, поэтому награда остается у Бенито Муссолини и Екатерины II. Что касается бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, то он не совершал таких действий, которые послужили бы поводом для отзыва его награды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомзаявила министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак.

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"Первые двое (итальянский диктатор Муссолини и российская императрица Екатерина II) уже давно умерли, а Польша не отзывает орден посмертно. А бывший канцлер Германии никогда так открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины, хотя его деятельность в интересах путинской России действительно заслуживает осуждения как наносящая ущерб Польше и Европе.

За время пребывания Шредера на посту в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и ни одно подразделение Бундесвера не назвали в честь "героев СС", - говорится в сообщении.

Енджак отметила, что Зеленского не беспокоило наличие ордена "Белого орла" у этих деятелей, когда он получил награду.

"И он добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая награду почтовой службой. В корне вопроса - то, что украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины. Не приличествует чествовать убийц предков тех, кто помог вам, когда стоял вопрос жизни и смерти", - подчеркнула министр.

И добавила, что Кароль Навроцкий "отказался от награды, но не отверг протянутую руку".

"Мы поддерживаем Украину, но не позволим оскорблять себя", – подытожила Енджак.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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