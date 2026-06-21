Навроцкий делает то же, что делал Орбан, эта история закончится плохо, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский связал решение польского лидера Кароля Навроцкого лишить его ордена Белого Орла с внутренней политической борьбой в Польше.

Об этом он заявил в интервью "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.

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Решение Навроцкого обусловлено внутриполитической борьбой

"Я вижу в этом исключительно электоральный процесс. Президент Кароль Навороцкий борется за премьерское кресло своей партии у премьера Туска. Мы здесь ни при чем, это их внутренний вопрос", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что Навроцкий продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет разжигания ненависти к украинцам.

"Это то, что делал Орбан. Это плохая история. Считаю, что она закончится плохо", — сказал президент, добавив, что "на ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды, потому что это в перспективе приведет к плохим отношениям между народами".

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Подаренная книга при первой встрече

Также Зеленский рассказал, что во время первой встречи с Навроцким в Польше тот подарил ему книгу о Волынской трагедии.

"Я приехал к нему, и его подарок мне при рукопожатии — книга о Волынской трагедии. Я об этом не говорю. Я не говорил людям. Я спокойно с этим живу. Сейчас мы говорим об этом открыто, потому что он предпринимает какие-то шаги, которые я считаю неправильными", — сказал украинский лидер.

Он добавил, что у Навроцкого "не монархия, а демократия", поэтому нужно строить отношения с Украиной, которая сейчас защищает Европу, в том числе и Польшу.

Также Зеленский рассказал о приглашении Навроцкого посетить Украину.

"Он год президент - и в Украине не был. Говорит о поддержке Украины, но его здесь не было. Премьер-министр Польши неоднократно приезжал, Польша нас поддерживает, люди поддерживают", - рассказал он.

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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