Навроцкий делает то же, что делал Орбан, эта история закончится плохо, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский связал решение польского лидера Кароля Навроцкого лишить его ордена Белого Орла с внутренней политической борьбой в Польше.
Об этом он заявил в интервью "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.
Решение Навроцкого обусловлено внутриполитической борьбой
"Я вижу в этом исключительно электоральный процесс. Президент Кароль Навороцкий борется за премьерское кресло своей партии у премьера Туска. Мы здесь ни при чем, это их внутренний вопрос", — заявил глава государства.
Зеленский отметил, что Навроцкий продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет разжигания ненависти к украинцам.
"Это то, что делал Орбан. Это плохая история. Считаю, что она закончится плохо", — сказал президент, добавив, что "на ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды, потому что это в перспективе приведет к плохим отношениям между народами".
Подаренная книга при первой встрече
Также Зеленский рассказал, что во время первой встречи с Навроцким в Польше тот подарил ему книгу о Волынской трагедии.
"Я приехал к нему, и его подарок мне при рукопожатии — книга о Волынской трагедии. Я об этом не говорю. Я не говорил людям. Я спокойно с этим живу. Сейчас мы говорим об этом открыто, потому что он предпринимает какие-то шаги, которые я считаю неправильными", — сказал украинский лидер.
Он добавил, что у Навроцкого "не монархия, а демократия", поэтому нужно строить отношения с Украиной, которая сейчас защищает Европу, в том числе и Польшу.
Также Зеленский рассказал о приглашении Навроцкого посетить Украину.
"Он год президент - и в Украине не был. Говорит о поддержке Украины, но его здесь не было. Премьер-министр Польши неоднократно приезжал, Польша нас поддерживает, люди поддерживают", - рассказал он.
Что предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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