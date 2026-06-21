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Новини відносини України та Польщі
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Навроцький робить те, що робив Орбан, ця історія закінчиться погано, - Зеленський

Навроцький, Зеленський

Президент Володимир Зеленський пов'язав рішення польського лідера Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла із внутрішньою політичною боротьбою у Польщі.

Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення Навроцького через внутрішньополітичну боротьбу

"Я бачу в цьому виключно електоральний процес. Президент Кароль Навороцький бореться за прем'єрське крісло своєї партії у прем'єра Туска. Ми тут ні до чого, це їх внутрішнє питання", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття настроїв ненависті до українців.

"Це те, що робив Орбан. Це погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано", - сказав президент, додавши, що "на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди, бо це в перспективі призведе до поганих відносин між народами".

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Подарована книга при першій зустрічі

Також Зеленський  розповів, що під час першої зустрічі з Навроцьким у Польщі той подарував йому книгу про Волинську трагедію.

"Я приїхав до нього, його подарунок мені при стисканні руки – книжка про Волинську трагедію. Я ж про це не говорю. Я не казав людям. я спокійно з цим живу. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки, які я вважаю неправильними", - сказав український лідер.

Він додав, що у Навроцького "не монархія, а демократія", тому потрібно будувати відносини з Україною, яка зараз захищає Європу, зокрема й Польщу.

Також Зеленський розповів про запрошення Навроцького відвідати Україну.

"Він рік президент — і в Україні не був. Говорить про підтримку України, але його тут не було. Прем’єр-міністр Польщі неодноразово приїжджав, Польща нас підтримує, люди підтримують", - розповів він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Зеленський Володимир (28138) Польща (9412) Навроцький Кароль (167)
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Топ коментарі
+14
Все вірно. Хто намагається маніпулювати ненавистю до України на виборах пролітає, так було в Румунії і Угорщині. Але навроцький ще й з кремля гроші отримав щоб роздути скандал саме після удару по москві. Навроцький агент кремля. Як і орбан був.
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21.06.2026 21:16 Відповісти
+10
Лично у меня сложилось впечатление (до Бабченко и независимо от этого его мнения), что тексты Навроцкому и Янелоху по этому вопросу пишут сейчас синхронно в одном месте- примерно там, где опять стоИт "железный Феликс".
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21.06.2026 21:21 Відповісти
+8
Ну чого чекати від сутенера?
Звинувачення в сутенерстві: У травні 2025 року польське видання Onet опублікувало розслідування, де Навроцького звинувачували у причетності до сутенерства та замовленні повій у роки, коли він ще не був на вищих державних посадах.
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21.06.2026 21:24 Відповісти

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