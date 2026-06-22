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Новини відносини України та Польщі
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Скандал із орденом Білого орла: у Польщі пояснили позицію щодо Зеленського, Муссоліні та Шредера

білий,орден,орел

У Польщі заявили, що орден Білого орла не відкликають посмертно, тому нагорода залишається у Беніто Муссоліні та Катерини ІІ. Щодо ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, то він не скоїв таких дій, які спонукали би відкликати його нагороду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.

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"Перші двоє (італійський диктатор Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ) вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі.

За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь "героїв СС", – йдеться в дописі.

Єнджак зазначила, що Зеленського не турбувала наявність ордена Білого орла у цих постатей, коли він отримав нагороду.

"І він додає образу до образи, повертаючи її поштовою службою. У корені питання – те, що український лідер умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті", – наголосила міністр.

Та додала, що Кароль Навроцький "відкликав нагороду, але не забрав простягнуту руку".

"Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе", – підсумувала Єнджак.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Зеленський Володимир (28138) нагорода (1375) Польща (9426)
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Топ коментарі
+49
поляки обісрались з орденами, і переможцями з цієї халепи їм вже не вийти
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22.06.2026 09:12 Відповісти
+30
Злочини Армії Крайової (АК) проти цивільного українського населення відбувалися на спірних територіях (Холмщина, Волинь, Галичина, Надсяння). Вони включали масові вбивства українців, знищення сіл, пацифікації та терор з метою очищення земель від української меншини.
Основні епізоди злочинів:
Трагедія в Сагрині (10 березня 1944 р.): Наймасовіша акція польського підпілля. Підрозділи АК та Батальйонів хлопських знищили українське село Сагринь (нині територія Польщі). Тоді було вбито від 800 до 1500 цивільних українців, у тому числі жінок і дітей.Знищення Павлокоми (березень 1945 р.): Польські загони під командуванням поручника Юзефа Бісса розстріляли 366 українців, серед яких були десятки жінок та дітей до 14 років.Акція «За Бугом» (весна 1944 р.): Масштабна антиукраїнська операція на Холмщині та Грубешівщині (т. зв. «Грубешівська революція»), під час якої було спалено десятки українських сіл та вбито тисячі мирних жителів.Масові вбивства у Західній Білорусі: Підрозділи АК відзначилися каральними акціями проти білоруського та литовського населення (наприклад, Дубінгяйська різанина).

Історична оцінка цих подій залишається предметом гострих дискусій. Українська сторона наголошує на потребі офіційного визнання Польщею відповідальності за вбивства українських цивільних, тоді як у ******** польській історіографії акцент часто робиться на тому, що дії АК здебільшого були відповіддю на злочини УПА проти поляків на Волині. Загалом під час цього протистояння загинуло від 13 до 16 тисяч українців.
Можно і далі продовжувати цей ганебний перелік злочинів АК Поляки ставлять пам'ятники вбивцям українців та пишаються їх злочинами.
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22.06.2026 09:32 Відповісти
+26
Орден білого орла тепер навіки знецінено до рівня консервної ********. Навіть важко уявити, хто з порядних людей із світової політики захоче цей орден прийняти, у разі нагороджнння. В усьому винен польський шовінізм. Поляки мають працювати над цією внутрішньою проблемою.
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22.06.2026 09:21 Відповісти

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