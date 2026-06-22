Скандал із орденом Білого орла: у Польщі пояснили позицію щодо Зеленського, Муссоліні та Шредера

У Польщі заявили, що орден Білого орла не відкликають посмертно, тому нагорода залишається у Беніто Муссоліні та Катерини ІІ. Щодо ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, то він не скоїв таких дій, які спонукали би відкликати його нагороду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.

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"Перші двоє (італійський диктатор Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ) вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі.

За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь "героїв СС", – йдеться в дописі.

Єнджак зазначила, що Зеленського не турбувала наявність ордена Білого орла у цих постатей, коли він отримав нагороду.

"І він додає образу до образи, повертаючи її поштовою службою. У корені питання – те, що український лідер умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті", – наголосила міністр.

Та додала, що Кароль Навроцький "відкликав нагороду, але не забрав простягнуту руку".

"Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе", – підсумувала Єнджак.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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