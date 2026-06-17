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Новости Восстановление Украины
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Зеленский приедет в Гданьск, несмотря на спор вокруг УПА, - СМИ

Зеленский приедет в Гданьск, несмотря на скандал с "героями УПА"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Гданьск, где 25–26 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

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Польша получила ноту от Украины

Как сообщил источник в польском правительстве, Министерство иностранных дел Польши получило от украинской стороны ноту относительно участия Владимира Зеленского в конференции.

Ранее визит президента Украины оказался под вопросом из-за спора между Киевом и Варшавой, связанного с наименованием одного из украинских воинских подразделений в честь героев УПА.

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Ожидается до пяти тысяч участников

Несколько дней назад народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявлял, что президент Украины "должен быть" среди участников мероприятия в Гданьске.

Теперь информацию о запланированном участии Зеленского подтвердил и источник в польском правительстве.

Польский правительственный уполномоченный по вопросам восстановления Украины Павел Коваль подчеркнул, что конференция является совместным мероприятием Польши и Украины, поэтому обе стороны заинтересованы в ее проведении.

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Конференция впервые пройдет в Польше

Конференция по вопросам восстановления Украины состоится 25–26 июня в Гданьске.

Ожидается участие до пяти тысяч гостей, среди которых главы государств, правительственные чиновники, представители международных организаций и бизнеса.

Польша впервые примет это мероприятие. Ранее конференции проходили в Лугано, Лондоне, Берлине и Риме.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24547) конференция (291) Польша (9106)
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Топ комментарии
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Претензії до УПА мають тільки польські і московські окупанти.
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17.06.2026 13:25 Ответить
+3
Оце людина, оце характер, його не чекають і не бажають, а він візьме та приїде. Ворогам на зло. Та пофік куди аби не в Україну 😸
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17.06.2026 13:25 Ответить
+2
Куди все прощє - буде масований по столиці. Як завжди коли це чучелко кудись їде в турне
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17.06.2026 13:25 Ответить
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аж цікаво стало - Гданськ затопить чи Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Маріацький костел) згорить? А може шейх Польщі, того ...?
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17.06.2026 13:21 Ответить
Куди все прощє - буде масований по столиці. Як завжди коли це чучелко кудись їде в турне
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17.06.2026 13:25 Ответить
💯 якраз тиждень півтора пройде, для підготовки, все по графіку.
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17.06.2026 13:26 Ответить
Так, це більш вірогідний сценарій. На жаль.
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17.06.2026 13:28 Ответить
Нігуя собі! - орден не забудь
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17.06.2026 13:22 Ответить
Претензії до УПА мають тільки польські і московські окупанти.
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17.06.2026 13:25 Ответить
Не тільки -
Значна частина ізраїльських істориків, а також Національний меморіал Катастрофи та Героїзму Яд Вашем розглядають ОУН і УПА через призму співпраці частини українських націоналістів із нацистською Німеччиною на початку війни.
Дискусії щодо ідеології: В Ізраїлі часто наголошують на антисемітських положеннях у ранніх програмних документах ОУН та участі окремих діячів чи підрозділів (зокрема, колишніх службовців допоміжної поліції, які згодом перейшли до УПА) у погромах та масових убивствах євреїв.

2. Офіційна позиція держави Ізраїль
Державний Ізраїль намагається балансувати між збереженням історичної пам'яті та розвитком дипломатичних відносин з Україною, проте у принципових питаннях позиція залишається жорсткою:
Неприйняття героїзації: Ізраїльські дипломати та офіційні особи неодноразово висловлювали протести проти надання статусу національних героїв лідерам українського націоналістичного руху (таким як Степан Бандера чи Роман Шухевич) і перейменування на їхню честь вулиць в Україні.
Позиція дипломатів: Посли Ізраїлю в Україні (як колишні, так і теперішні) регулярно наголошують, що для ізраїльського суспільства постаті, пов'язані з ОУН та УПА, сприймаються негативно через історичний контекст єврейських погромів на Західній Україні.
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17.06.2026 13:30 Ответить
коротше виють усі, хто на короткому повідку та під інформаційним ковпаком КДБ-ФСБ. Вийте далі, це дуже важливо.
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17.06.2026 13:40 Ответить
Нехай згадають жидів в каральній системі Сталіна.Серед них є ,,чемпіони,, які власноручно вбили по 10000 чоловік.Голодомор по цей час не визнали.
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17.06.2026 13:45 Ответить
Не треба вірити виданню "Яд вашем"- то суцільна брехня. Маленький доказ: Пишуть, що концтабори Белжець, Собібор і Треблінка охороняли по 80-120 українців. Після знищення таборів нацистами землі віддали українцям. Як під копірку. І це не все...
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17.06.2026 13:57 Ответить
Оце людина, оце характер, його не чекають і не бажають, а він візьме та приїде. Ворогам на зло. Та пофік куди аби не в Україну 😸
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17.06.2026 13:25 Ответить
наглось второє щастьє
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17.06.2026 13:29 Ответить
як той чувак з попередньої новини про Дон Жуана
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17.06.2026 13:31 Ответить
Якшо наший Інститут Нац.Пам'яті такий беззубий і імпотентний що не може дати польським шовіністам достойної відповіді , то скажу я як звичайний громадянин .
Польща до Другої світової війни була класичною фашистською державою , з концтаборами , репресіями , з убивствами українців під час "пацифікації" , не забуваємо що Польща разом з Гітлером брала участь в анексії території Чехословаччини в 1938 році.
Так що ОУН і потім УПА це була відповідь на злочини польського фашизму .
Дуже дивно що ******* Польща цього не хоче розуміти .
Отже , вітчизняні кабінетні дармоїди , беріть це на озброєння і НЕ МОВЧІТЬ .
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17.06.2026 13:32 Ответить
Справжній український патріот та націоналіст! Варшаву б ще перейменувати треба на ОУН чи УПА
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17.06.2026 13:40 Ответить
Варшаоун ?
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17.06.2026 13:47 Ответить
Бандероваршаверштадт.
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17.06.2026 13:49 Ответить
 
 