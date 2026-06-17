Зеленский приедет в Гданьск, несмотря на спор вокруг УПА, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Гданьск, где 25–26 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.
Польша получила ноту от Украины
Как сообщил источник в польском правительстве, Министерство иностранных дел Польши получило от украинской стороны ноту относительно участия Владимира Зеленского в конференции.
Ранее визит президента Украины оказался под вопросом из-за спора между Киевом и Варшавой, связанного с наименованием одного из украинских воинских подразделений в честь героев УПА.
Ожидается до пяти тысяч участников
Несколько дней назад народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявлял, что президент Украины "должен быть" среди участников мероприятия в Гданьске.
Теперь информацию о запланированном участии Зеленского подтвердил и источник в польском правительстве.
Польский правительственный уполномоченный по вопросам восстановления Украины Павел Коваль подчеркнул, что конференция является совместным мероприятием Польши и Украины, поэтому обе стороны заинтересованы в ее проведении.
Конференция впервые пройдет в Польше
Конференция по вопросам восстановления Украины состоится 25–26 июня в Гданьске.
Ожидается участие до пяти тысяч гостей, среди которых главы государств, правительственные чиновники, представители международных организаций и бизнеса.
Польша впервые примет это мероприятие. Ранее конференции проходили в Лугано, Лондоне, Берлине и Риме.
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Значна частина ізраїльських істориків, а також Національний меморіал Катастрофи та Героїзму Яд Вашем розглядають ОУН і УПА через призму співпраці частини українських націоналістів із нацистською Німеччиною на початку війни.
Дискусії щодо ідеології: В Ізраїлі часто наголошують на антисемітських положеннях у ранніх програмних документах ОУН та участі окремих діячів чи підрозділів (зокрема, колишніх службовців допоміжної поліції, які згодом перейшли до УПА) у погромах та масових убивствах євреїв.
2. Офіційна позиція держави Ізраїль
Державний Ізраїль намагається балансувати між збереженням історичної пам'яті та розвитком дипломатичних відносин з Україною, проте у принципових питаннях позиція залишається жорсткою:
Неприйняття героїзації: Ізраїльські дипломати та офіційні особи неодноразово висловлювали протести проти надання статусу національних героїв лідерам українського націоналістичного руху (таким як Степан Бандера чи Роман Шухевич) і перейменування на їхню честь вулиць в Україні.
Позиція дипломатів: Посли Ізраїлю в Україні (як колишні, так і теперішні) регулярно наголошують, що для ізраїльського суспільства постаті, пов'язані з ОУН та УПА, сприймаються негативно через історичний контекст єврейських погромів на Західній Україні.
Польща до Другої світової війни була класичною фашистською державою , з концтаборами , репресіями , з убивствами українців під час "пацифікації" , не забуваємо що Польща разом з Гітлером брала участь в анексії території Чехословаччини в 1938 році.
Так що ОУН і потім УПА це була відповідь на злочини польського фашизму .
Дуже дивно що ******* Польща цього не хоче розуміти .
Отже , вітчизняні кабінетні дармоїди , беріть це на озброєння і НЕ МОВЧІТЬ .