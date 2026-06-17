Зеленський приїде до Гданська попри суперечку навколо УПА, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ, де 25–26 червня відбудеться конференція з питань відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

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Польща отримала ноту від України

Як повідомило джерело в польському уряді, Міністерство закордонних справ Польщі отримало від української сторони ноту щодо участі Володимира Зеленського в конференції.

Раніше візит президента України опинився під питанням через суперечку між Києвом і Варшавою, пов’язану з найменуванням одного з українських військових підрозділів на честь героїв УПА.

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Очікують до п'яти тисяч учасників

Кілька днів тому народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявляв, що президент України "має бути" серед учасників заходу в Гданську.

Тепер інформацію про заплановану участь Зеленського підтвердило й джерело в польському уряді.

Польський урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль наголошував, що конференція є спільною подією Польщі та України, тому обидві сторони зацікавлені в її проведенні.

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Конференція вперше пройде у Польщі

Конференція з питань відновлення України відбудеться 25–26 червня у Гданську.

Очікується участь до п’яти тисяч гостей, серед яких глави держав, урядовці, представники міжнародних організацій та бізнесу.

Польща вперше прийматиме цей захід. Раніше конференції проходили у Лугано, Лондоні, Берліні та Римі.

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