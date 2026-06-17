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Новини Відновлення України
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Зеленський приїде до Гданська попри суперечку навколо УПА, - ЗМІ

Зеленський приїде у Гданськ попри скандал з "героями УПА"

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ, де 25–26 червня відбудеться конференція з питань відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

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Польща отримала ноту від України

Як повідомило джерело в польському уряді, Міністерство закордонних справ Польщі отримало від української сторони ноту щодо участі Володимира Зеленського в конференції.

Раніше візит президента України опинився під питанням через суперечку між Києвом і Варшавою, пов’язану з найменуванням одного з українських військових підрозділів на честь героїв УПА.

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Очікують до п'яти тисяч учасників

Кілька днів тому народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявляв, що президент України "має бути" серед учасників заходу в Гданську.

Тепер інформацію про заплановану участь Зеленського підтвердило й джерело в польському уряді.

Польський урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль наголошував, що конференція є спільною подією Польщі та України, тому обидві сторони зацікавлені в її проведенні.

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Конференція вперше пройде у Польщі

Конференція з питань відновлення України відбудеться 25–26 червня у Гданську.

Очікується участь до п’яти тисяч гостей, серед яких глави держав, урядовці, представники міжнародних організацій та бізнесу.

Польща вперше прийматиме цей захід. Раніше конференції проходили у Лугано, Лондоні, Берліні та Римі.

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Зеленський Володимир (28072) конференція (181) Польща (9380)
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Топ коментарі
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Претензії до УПА мають тільки польські і московські окупанти.
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17.06.2026 13:25 Відповісти
+3
Оце людина, оце характер, його не чекають і не бажають, а він візьме та приїде. Ворогам на зло. Та пофік куди аби не в Україну 😸
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17.06.2026 13:25 Відповісти
+2
Куди все прощє - буде масований по столиці. Як завжди коли це чучелко кудись їде в турне
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17.06.2026 13:25 Відповісти
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аж цікаво стало - Гданськ затопить чи Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Маріацький костел) згорить? А може шейх Польщі, того ...?
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17.06.2026 13:21 Відповісти
Куди все прощє - буде масований по столиці. Як завжди коли це чучелко кудись їде в турне
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17.06.2026 13:25 Відповісти
💯 якраз тиждень півтора пройде, для підготовки, все по графіку.
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17.06.2026 13:26 Відповісти
Так, це більш вірогідний сценарій. На жаль.
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17.06.2026 13:28 Відповісти
Не треба ще і на тому влаштовувати метання нечистот. Зеленський, хоч і мерзотник, але тут ні при чому. Українофоб Навроцький робить на цьому питанні політичний капітал, бо на чому іншому вже не виходить. Він разом з діячами ПіС і Конфедерації розв'язали внтиукраїнську істерію, спордіваючись на голоси рольніків. Крім того, він хоче замазати ще й Туска, бо потрібен ще й його підпис. Ото й усе.

Якщо Навроцький вирішить забрати той орден, то потрібно не чекати підпису прем'єра, викликати посла, віддати той орден, і при цьому підкреслити, що Навроцький своїм рішенням образив не президента, а Українських військових, які проливають кров і віддають життя, стоячи на захисті не тільки України, але і всієї Європи.
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17.06.2026 14:43 Відповісти
Нігуя собі! - орден не забудь
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17.06.2026 13:22 Відповісти
Претензії до УПА мають тільки польські і московські окупанти.
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17.06.2026 13:25 Відповісти
Не тільки -
Значна частина ізраїльських істориків, а також Національний меморіал Катастрофи та Героїзму Яд Вашем розглядають ОУН і УПА через призму співпраці частини українських націоналістів із нацистською Німеччиною на початку війни.
Дискусії щодо ідеології: В Ізраїлі часто наголошують на антисемітських положеннях у ранніх програмних документах ОУН та участі окремих діячів чи підрозділів (зокрема, колишніх службовців допоміжної поліції, які згодом перейшли до УПА) у погромах та масових убивствах євреїв.

2. Офіційна позиція держави Ізраїль
Державний Ізраїль намагається балансувати між збереженням історичної пам'яті та розвитком дипломатичних відносин з Україною, проте у принципових питаннях позиція залишається жорсткою:
Неприйняття героїзації: Ізраїльські дипломати та офіційні особи неодноразово висловлювали протести проти надання статусу національних героїв лідерам українського націоналістичного руху (таким як Степан Бандера чи Роман Шухевич) і перейменування на їхню честь вулиць в Україні.
Позиція дипломатів: Посли Ізраїлю в Україні (як колишні, так і теперішні) регулярно наголошують, що для ізраїльського суспільства постаті, пов'язані з ОУН та УПА, сприймаються негативно через історичний контекст єврейських погромів на Західній Україні.
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17.06.2026 13:30 Відповісти
коротше виють усі, хто на короткому повідку та під інформаційним ковпаком КДБ-ФСБ. Вийте далі, це дуже важливо.
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17.06.2026 13:40 Відповісти
Нехай згадають жидів в каральній системі Сталіна.Серед них є ,,чемпіони,, які власноручно вбили по 10000 чоловік.Голодомор по цей час не визнали.
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17.06.2026 13:45 Відповісти
Не треба вірити виданню "Яд вашем"- то суцільна брехня. Маленький доказ: Пишуть, що концтабори Белжець, Собібор і Треблінка охороняли по 80-120 українців. Після знищення таборів нацистами землі віддали українцям. Як під копірку. І це не все...
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17.06.2026 13:57 Відповісти
з погляду на історичні факти ,то куди діти співпрацю євреїв з гітлером ?!!! Фінансову підтримку ,нацизму ?!!!! ...При тому шо були розграбовані ,знищені самі розумні та талановити ,інтелегенти єврейської нації ,не кажу вже про єврейських красунь ,яких відправляли до лагерів самі ті єврей хто служив у вермахті !!! Сьогодні вони маніпулюють стражданнями ,які зробили самі , захищаючи той зброд які мають коріння співпраці з гітлером , навіть в ******** Німеччині !!! Коли корінні німчі є самими бідним відсотком і тягнуть історичну вину ,яку вдало на них повісили немецкі швондери!!!...
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17.06.2026 14:07 Відповісти
і кажу я про це не тільки тому шо моя Мама мені розказувала ,яка пройшла конц табори ,для малолітніх , а і тому шо мені були доступні архіви ...
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17.06.2026 14:52 Відповісти
Оце людина, оце характер, його не чекають і не бажають, а він візьме та приїде. Ворогам на зло. Та пофік куди аби не в Україну 😸
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17.06.2026 13:25 Відповісти
наглось второє щастьє
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17.06.2026 13:29 Відповісти
як той чувак з попередньої новини про Дон Жуана
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17.06.2026 13:31 Відповісти
Якшо наший Інститут Нац.Пам'яті такий беззубий і імпотентний що не може дати польським шовіністам достойної відповіді , то скажу я як звичайний громадянин .
Польща до Другої світової війни була класичною фашистською державою , з концтаборами , репресіями , з убивствами українців під час "пацифікації" , не забуваємо що Польща разом з Гітлером брала участь в анексії території Чехословаччини в 1938 році.
Так що ОУН і потім УПА це була відповідь на злочини польського фашизму .
Дуже дивно що ******* Польща цього не хоче розуміти .
Отже , вітчизняні кабінетні дармоїди , беріть це на озброєння і НЕ МОВЧІТЬ .
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17.06.2026 13:32 Відповісти
Справжній український патріот та націоналіст! Варшаву б ще перейменувати треба на ОУН чи УПА
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17.06.2026 13:40 Відповісти
Варшаоун ?
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17.06.2026 13:47 Відповісти
Бандероваршаверштадт.
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17.06.2026 13:49 Відповісти
зеленський привезе орден і вічливо його віддасть ...
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17.06.2026 14:08 Відповісти
Це ж такий мужній поступок, ніби він поїде в Маріуполь, чи Бахмут.
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17.06.2026 14:18 Відповісти
 
 