Зеленський приїде до Гданська попри суперечку навколо УПА, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ, де 25–26 червня відбудеться конференція з питань відновлення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.
Польща отримала ноту від України
Як повідомило джерело в польському уряді, Міністерство закордонних справ Польщі отримало від української сторони ноту щодо участі Володимира Зеленського в конференції.
Раніше візит президента України опинився під питанням через суперечку між Києвом і Варшавою, пов’язану з найменуванням одного з українських військових підрозділів на честь героїв УПА.
Очікують до п'яти тисяч учасників
Кілька днів тому народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявляв, що президент України "має бути" серед учасників заходу в Гданську.
Тепер інформацію про заплановану участь Зеленського підтвердило й джерело в польському уряді.
Польський урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль наголошував, що конференція є спільною подією Польщі та України, тому обидві сторони зацікавлені в її проведенні.
Конференція вперше пройде у Польщі
Конференція з питань відновлення України відбудеться 25–26 червня у Гданську.
Очікується участь до п’яти тисяч гостей, серед яких глави держав, урядовці, представники міжнародних організацій та бізнесу.
Польща вперше прийматиме цей захід. Раніше конференції проходили у Лугано, Лондоні, Берліні та Римі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо Навроцький вирішить забрати той орден, то потрібно не чекати підпису прем'єра, викликати посла, віддати той орден, і при цьому підкреслити, що Навроцький своїм рішенням образив не президента, а Українських військових, які проливають кров і віддають життя, стоячи на захисті не тільки України, але і всієї Європи.
Значна частина ізраїльських істориків, а також Національний меморіал Катастрофи та Героїзму Яд Вашем розглядають ОУН і УПА через призму співпраці частини українських націоналістів із нацистською Німеччиною на початку війни.
Дискусії щодо ідеології: В Ізраїлі часто наголошують на антисемітських положеннях у ранніх програмних документах ОУН та участі окремих діячів чи підрозділів (зокрема, колишніх службовців допоміжної поліції, які згодом перейшли до УПА) у погромах та масових убивствах євреїв.
2. Офіційна позиція держави Ізраїль
Державний Ізраїль намагається балансувати між збереженням історичної пам'яті та розвитком дипломатичних відносин з Україною, проте у принципових питаннях позиція залишається жорсткою:
Неприйняття героїзації: Ізраїльські дипломати та офіційні особи неодноразово висловлювали протести проти надання статусу національних героїв лідерам українського націоналістичного руху (таким як Степан Бандера чи Роман Шухевич) і перейменування на їхню честь вулиць в Україні.
Позиція дипломатів: Посли Ізраїлю в Україні (як колишні, так і теперішні) регулярно наголошують, що для ізраїльського суспільства постаті, пов'язані з ОУН та УПА, сприймаються негативно через історичний контекст єврейських погромів на Західній Україні.
Польща до Другої світової війни була класичною фашистською державою , з концтаборами , репресіями , з убивствами українців під час "пацифікації" , не забуваємо що Польща разом з Гітлером брала участь в анексії території Чехословаччини в 1938 році.
Так що ОУН і потім УПА це була відповідь на злочини польського фашизму .
Дуже дивно що ******* Польща цього не хоче розуміти .
Отже , вітчизняні кабінетні дармоїди , беріть це на озброєння і НЕ МОВЧІТЬ .