Навроцкий ответил Зеленскому по поводу ситуации с орденом: "Это не внутренняя политика Польши"
Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что ситуация с лишением его ордена "Белого Орла" связана с внутренней политической борьбой в Польше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
Что известно?
"Все патриоты понимают, сколько преступлений совершили украинские националисты на польских землях. Насколько драматичными были те времена. Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не принимаем красно-черный бандеровский флаг", — прокомментировал польский лидер.
Навроцкий отметил, что не может представить себе ситуацию, в которой польские патриоты, и особенно польский президент и правительство, не будут едины в такой ситуации.
"Владимир, уважаемый господин президент, этот спор вообще не касается внутренних вопросов Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько зла причинили полякам, польским детям украинские националисты. Президент Зеленский ошибается, спасибо", — добавил он.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД УкраиныАндрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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А польські націоналісти скільки злочинів і зла заподіяли Укр. Дітям?!
Оп-па, оце вже стає цікаво. Навротскі називає споконвіку українські землі польськими.
А до питання Холмщини і Підляшшя він не бажає повернутися? Чи до політики ополячування українського населення у так званий "міжвоєнний період"?
Чи це геть інше?