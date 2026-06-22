Навроцкий ответил Зеленскому по поводу ситуации с орденом: "Это не внутренняя политика Польши"

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что ситуация с лишением его ордена "Белого Орла" связана с внутренней политической борьбой в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

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Что известно?

"Все патриоты понимают, сколько преступлений совершили украинские националисты на польских землях. Насколько драматичными были те времена. Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не принимаем красно-черный бандеровский флаг", — прокомментировал польский лидер.

Навроцкий отметил, что не может представить себе ситуацию, в которой польские патриоты, и особенно польский президент и правительство, не будут едины в такой ситуации.

"Владимир, уважаемый господин президент, этот спор вообще не касается внутренних вопросов Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько зла причинили полякам, польским детям украинские националисты. Президент Зеленский ошибается, спасибо", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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