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Новости Отношения Украины и Польши
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Навроцкий ответил Зеленскому по поводу ситуации с орденом: "Это не внутренняя политика Польши"

Навроцкий ответил Зеленскому по поводу ордена

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что ситуация с лишением его ордена "Белого Орла" связана с внутренней политической борьбой в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

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Что известно?

"Все патриоты понимают, сколько преступлений совершили украинские националисты на польских землях. Насколько драматичными были те времена. Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не принимаем красно-черный бандеровский флаг", — прокомментировал польский лидер.

Навроцкий отметил, что не может представить себе ситуацию, в которой польские патриоты, и особенно польский президент и правительство, не будут едины в такой ситуации.

"Владимир, уважаемый господин президент, этот спор вообще не касается внутренних вопросов Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько зла причинили полякам, польским детям украинские националисты. Президент Зеленский ошибается, спасибо", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орден раздора: что известно о дипломатическом скандале между Украиной и Польшей?

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Читайте также: Навроцкий делает то же, что делал Орбан, эта история закончится плохо, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24615) Навроцкий Кароль (172)
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Топ комментарии
+27
Цей пшецький підар реально починає дратувати.
А польські націоналісти скільки злочинів і зла заподіяли Укр. Дітям?!
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22.06.2026 15:29 Ответить
+18
>> українські націоналісти на польських землях

Оп-па, оце вже стає цікаво. Навротскі називає споконвіку українські землі польськими.

А до питання Холмщини і Підляшшя він не бажає повернутися? Чи до політики ополячування українського населення у так званий "міжвоєнний період"?

Чи це геть інше?
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22.06.2026 15:31 Ответить
+14
Ви плутаєте польських нацистів і націоналістів. Між нацистом і націоналістом дуже тонка грань. Вони відрізняються тільки ставленням до інших національностей. Націоналіст ставить з повагою, а нацист з ненавистю. Водороздільний камінь між націоналістами і нацистами це ставлення до інших націй, або як до рівних собі, або до "менших братів". Навроцький типовий представник польських нацистів, якому українські націоналісти ненависні. Від нього неможливо очікувати чогось іншого.
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22.06.2026 15:35 Ответить

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