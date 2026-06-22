Орден Білого орла, який Зеленський повернув поштою, вже отримали. Його передадуть на зберігання, - речник Навроцького
Речник президента Польщі Рафал Лескевич заявив, що орден Білого орла, який президент України Володимир Зеленський відправив "Новою поштою", вже отримано.
Про це повідомляє Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.
Орден вже отримали
"Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента", - сказав речник Навроцького.
Подальша доля нагороди
Лескевич розповів, що повернута нагорода "надійде на зберігання до Бюро нагород та призначень".
"Вона надійде на зберігання, де буде гідно й з повагою зберігатися, адже це найвища й найважливіша польська державна нагорода. Більше нікому вона не буде присвоєна. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням надходить на зберігання до Канцелярії президента",- розповів речник президента Польщі.
Також Лескевича запитали, чи може ще більше загостритися конфлікт між Польщею та Україною.
"Не думаю. Зрештою, президент Кароль Навроцький чітко зазначив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією президента в п'ятницю, що позбавлення ордена Білого орла не спрямоване проти українців, що насправді Росія є ворогом України, всієї вільної Європи та вільного світу. Натомість у цій сфері символів ми не могли пройти повз те, що президент України присвоює одній із військових частин ім'я злочинців, героїв УПА", - заявив речник Навроцького.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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навіть якщо це повне лайно
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може нарешті вже заткнете пельки
нагорода "надійде на зберігання до Бюро нагород та призначень" ... як вічний доказ довбойоб...ства навроцького - щоб так більше ніхто не робив
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