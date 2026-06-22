Орден Білого орла, який Зеленський повернув поштою, вже отримали. Його передадуть на зберігання, - речник Навроцького

Речник президента Польщі Рафал Лескевич заявив, що орден Білого орла, який президент України Володимир Зеленський відправив "Новою поштою", вже отримано.

Про це повідомляє Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.

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Орден вже отримали

"Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента", - сказав речник Навроцького.

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Подальша доля нагороди

Лескевич розповів, що повернута нагорода "надійде на зберігання до Бюро нагород та призначень".

"Вона надійде на зберігання, де буде гідно й з повагою зберігатися, адже це найвища й найважливіша польська державна нагорода. Більше нікому вона не буде присвоєна. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням надходить на зберігання до Канцелярії президента",- розповів речник президента Польщі.

Також Лескевича запитали, чи може ще більше загостритися конфлікт між Польщею та Україною.

"Не думаю. Зрештою, президент Кароль Навроцький чітко зазначив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією президента в п'ятницю, що позбавлення ордена Білого орла не спрямоване проти українців, що насправді Росія є ворогом України, всієї вільної Європи та вільного світу. Натомість у цій сфері символів ми не могли пройти повз те, що президент України присвоює одній із військових частин ім'я злочинців, героїв УПА", - заявив речник Навроцького.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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