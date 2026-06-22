Україна відмовилася від зустрічі Зеленського і Навроцького, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач

Глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україна відмовилася від зустрічі Зеленського та Навроцького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

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Подробиці

За його словами, візит українських посадовців, зокрема керівника ОП Кирила Буданова до Варшави 6 червня, призвів до пропозиції провести телефонну розмову між Зеленським та Навроцьким.

Проте президент України відмовився від цієї розмови, бо "не хотів розмовляти телефоном", сказав Пшидач.

"Тоді українська сторона запропонувала візит, і ми визначили конкретну дату та час такої зустрічі у Варшаві для обговорення цього питання. Українська сторона відмовилася як від цієї дати, так і від цього візиту, запропонувавши пізнішу, більш віддалену дату", - розповів він.

На думку Пшидача, українська сторона "не була зацікавлена ​​в реальній дискусії з польським президентом".

"На жаль, з української сторони не було бажання змінити цей підхід щодо конвенції про найменування ОУН-УПА, і водночас постійно відбувалося затягування та скасування рішень", - додав він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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