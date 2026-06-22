Україна відмовилася від зустрічі Зеленського і Навроцького, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач
Глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україна відмовилася від зустрічі Зеленського та Навроцького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.
Подробиці
За його словами, візит українських посадовців, зокрема керівника ОП Кирила Буданова до Варшави 6 червня, призвів до пропозиції провести телефонну розмову між Зеленським та Навроцьким.
Проте президент України відмовився від цієї розмови, бо "не хотів розмовляти телефоном", сказав Пшидач.
"Тоді українська сторона запропонувала візит, і ми визначили конкретну дату та час такої зустрічі у Варшаві для обговорення цього питання. Українська сторона відмовилася як від цієї дати, так і від цього візиту, запропонувавши пізнішу, більш віддалену дату", - розповів він.
На думку Пшидача, українська сторона "не була зацікавлена в реальній дискусії з польським президентом".
"На жаль, з української сторони не було бажання змінити цей підхід щодо конвенції про найменування ОУН-УПА, і водночас постійно відбувалося затягування та скасування рішень", - додав він.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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Навроцькому потрібен срач з Україною, щоб виїхати на українофобії.
Україні потрібно позбавити Навроцького такої можливості.