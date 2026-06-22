Украина отказалась от встречи Зеленского и Навроцкого, - глава Бюро международной политики Пшидач

Глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Украина отказалась от встречи Зеленского и Навроцкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

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По его словам, визит украинских чиновников, в частности главы ОП Кирилла Буданова, в Варшаву 6 июня привел к предложению провести телефонный разговор между Зеленским и Навроцким.

Однако президент Украины отказался от этого разговора, поскольку "не хотел разговаривать по телефону", сказал Пшидач.

"Тогда украинская сторона предложила визит, и мы определили конкретную дату и время такой встречи в Варшаве для обсуждения этого вопроса. Украинская сторона отказалась как от этой даты, так и от этого визита, предложив более позднюю, более отдаленную дату", — рассказал он.

По мнению Пшидача, украинская сторона "не была заинтересована в реальной дискуссии с польским президентом".

"К сожалению, со стороны Украины не было желания изменить этот подход к конвенции о наименовании ОУН-УПА, и в то же время постоянно происходили затягивания и отмена решений", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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