Больше расходов на сектор безопасности и обороны: Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2026

В понедельник, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2026 год, направленных, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

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Закон подписан президентом

Согласно закону, расходы на оборону и безопасность вырастут на 1,56 трлн грн. Обновленный госбюджет на 2026 год предусматривает увеличение доходов на 2 трлн 291 млрд грн за счет трех источников, что позволит общей сумме поступлений достичь почти 5 трлн 196 млрд грн.

Источники поступления средств:

финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;

дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС "Ukraine Facility") — 47,7 млрд грн;

увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного обеспечения военнослужащих — 22,6 млрд гривен.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что 10 июня 2026 года Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет на 2026 год. Это решение позволит направить дополнительные ресурсы на финансирование Сил обороны и защиту населения.