Рада увеличила оборонные расходы до 4,4 трлн грн: средства пойдут на оружие и поддержку военных, - Свириденко
Сегодня, 10 июня 2026 года, Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет на 2026 год. Это решение позволит направить дополнительные ресурсы на финансирование Сил обороны и защиту населения.
Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько средств будет направлено на оборону?
"Увеличиваем бюджет на оборону и безопасность на 1,56 трлн грн", - уточнила премьер-министр.
Как заверила она, после внесения изменений расходы на безопасность и оборону составят рекордные 4,4 трлн грн. 2,3 трлн грн будет направлено на закупку вооружения и военной техники, а более 1,45 трлн грн - на денежное обеспечение наших военнослужащих.
"Дополнительный ресурс стал возможен благодаря финансовой поддержке Европейского Союза в размере 90 млрд евро и другим программам поддержки. Уже в этом году Украина получит 45 млрд евро. Из этой суммы 31,8 млрд евро будет направлено на поддержку обороноспособности государства, еще 13,2 млрд евро - на бюджетную поддержку и покрытие дефицита бюджета", - уточнила Свириденко.
Финансирование Комплексных планов устойчивости
Также отмечается, что помимо усиления оборонных возможностей, изменения в бюджет предусматривают дополнительное финансирование Комплексных планов устойчивости регионов в размере 40 млрд грн.
Эти средства пойдут на защиту объектов критической инфраструктуры, обеспечение общин резервными источниками питания, чтобы защитить наших людей и гарантировать надежное тепло-, водо- и электроснабжение в условиях российского энергетического террора.
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