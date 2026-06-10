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Новости Выплаты военным
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Рада увеличила оборонные расходы до 4,4 трлн грн: средства пойдут на оружие и поддержку военных, - Свириденко

боевые, выплаты, денежное, обеспечение

Сегодня, 10 июня 2026 года, Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет на 2026 год. Это решение позволит направить дополнительные ресурсы на финансирование Сил обороны и защиту населения.

Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

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Сколько средств будет направлено на оборону?

"Увеличиваем бюджет на оборону и безопасность на 1,56 трлн грн", - уточнила премьер-министр.

Как заверила она, после внесения изменений расходы на безопасность и оборону составят рекордные 4,4 трлн грн. 2,3 трлн грн будет направлено на закупку вооружения и военной техники, а более 1,45 трлн грн - на денежное обеспечение наших военнослужащих.

"Дополнительный ресурс стал возможен благодаря финансовой поддержке Европейского Союза в размере 90 млрд евро и другим программам поддержки. Уже в этом году Украина получит 45 млрд евро. Из этой суммы 31,8 млрд евро будет направлено на поддержку обороноспособности государства, еще 13,2 млрд евро - на бюджетную поддержку и покрытие дефицита бюджета", - уточнила Свириденко.

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Финансирование Комплексных планов устойчивости

Также отмечается, что помимо усиления оборонных возможностей, изменения в бюджет предусматривают дополнительное финансирование Комплексных планов устойчивости регионов в размере 40 млрд грн.

Эти средства пойдут на защиту объектов критической инфраструктуры, обеспечение общин резервными источниками питания, чтобы защитить наших людей и гарантировать надежное тепло-, водо- и электроснабжение в условиях российского энергетического террора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индексация для военных: с июня повысят денежное довольствие на 132 гривны, - Гончаренко

Автор: 

выплаты (761) госбюджет (1186) военнослужащие (6503) Свириденко Юлия (479)
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комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 млрд грн. Це то що забрали у ЗСУ та буде вкрадено зеленими гнидами...
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10.06.2026 11:59 Ответить
Скільки мільярдів піде на корупційну клоаку Зеленського Fire Point, яка продає Україні дрони та ракети з націнкою 1000%?
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10.06.2026 12:03 Ответить
Потужна підтримка військових +136 гривень!!!! Виздихайте мразота ЗЕмафіозна!
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10.06.2026 12:25 Ответить
Підтримка військових фінансово - там жеж цілу кучу реформ обіцяло оте брехливе презедентство зеленский - от шо каже Гончаренко у раді про ті підвишення - підвишили на цілих 132 гр - https://www.youtube.com/watch?v=EKKV-lwLQ68
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10.06.2026 12:28 Ответить
велике дякуемо ВР за добавлені 136 гривен. мої можете збрати собі на поховання
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10.06.2026 13:02 Ответить
Невже нові "Фламінго" на вагу золота?
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10.06.2026 13:10 Ответить
 
 