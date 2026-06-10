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Новини Виплати військовим
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Рада збільшила оборонні видатки до 4,4 трлн грн: кошти підуть на зброю та підтримку військових, - Свириденко

бойові,виплати,грошове,забезпечення

Сьогодні, 10 червня 2026 року, Верховна Рада внесла зміни до Державного бюджету на 2026 рік. Це рішення дозволить спрямувати додаткові ресурси на фінансування Сил оборони та захист людей.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Скільки коштів спрямують на оборону?

"Збільшуємо бюджет на оборону та безпеку на 1,56 трлн грн", - уточнила прем'єрка.

Як запевнила вона, після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн. 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн - на грошове забезпечення наших військовослужбовців.

"Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 млрд євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 млрд євро. Із цієї суми 31,8 млрд євро буде спрямовано на підтримку обороноздатності держави, ще 13,2 млрд євро - на бюджетну підтримку та покриття дефіциту бюджету", - уточнила Свириденко.

Також читайте: Федоров достеменно не відповів, де збирається брати гроші для збільшення зарплат військовим, - нардеп Рахманін

Фінансування Комплексних планів стійкості

Також зазначається, що окрім посилення оборонних спроможностей, зміни до бюджету передбачають додаткове фінансування Комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 млрд грн.

Ці кошти підуть на захист об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення, щоб захистити наших людей і гарантувати надійне тепло-, водо- та електропостачання в умовах російського енергетичного терору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індексація для військових: з червня підвищать грошове забезпечення на 132 гривні, - Гончаренко

Автор: 

виплати (1307) держбюджет (2559) військовослужбовці (5213) Свириденко Юлія (933)
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комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 млрд грн. Це то що забрали у ЗСУ та буде вкрадено зеленими гнидами...
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10.06.2026 11:59 Відповісти
Скільки мільярдів піде на корупційну клоаку Зеленського Fire Point, яка продає Україні дрони та ракети з націнкою 1000%?
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10.06.2026 12:03 Відповісти
Потужна підтримка військових +136 гривень!!!! Виздихайте мразота ЗЕмафіозна!
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10.06.2026 12:25 Відповісти
Підтримка військових фінансово - там жеж цілу кучу реформ обіцяло оте брехливе презедентство зеленский - от шо каже Гончаренко у раді про ті підвишення - підвишили на цілих 132 гр - https://www.youtube.com/watch?v=EKKV-lwLQ68
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10.06.2026 12:28 Відповісти
велике дякуемо ВР за добавлені 136 гривен. мої можете збрати собі на поховання
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10.06.2026 13:02 Відповісти
Невже нові "Фламінго" на вагу золота?
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10.06.2026 13:10 Відповісти
 
 