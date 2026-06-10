Рада збільшила оборонні видатки до 4,4 трлн грн: кошти підуть на зброю та підтримку військових, - Свириденко

Сьогодні, 10 червня 2026 року, Верховна Рада внесла зміни до Державного бюджету на 2026 рік. Це рішення дозволить спрямувати додаткові ресурси на фінансування Сил оборони та захист людей.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Скільки коштів спрямують на оборону?

"Збільшуємо бюджет на оборону та безпеку на 1,56 трлн грн", - уточнила прем'єрка.

Як запевнила вона, після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн. 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн - на грошове забезпечення наших військовослужбовців.

"Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 млрд євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 млрд євро. Із цієї суми 31,8 млрд євро буде спрямовано на підтримку обороноздатності держави, ще 13,2 млрд євро - на бюджетну підтримку та покриття дефіциту бюджету", - уточнила Свириденко.

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Фінансування Комплексних планів стійкості

Також зазначається, що окрім посилення оборонних спроможностей, зміни до бюджету передбачають додаткове фінансування Комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 млрд грн.

Ці кошти підуть на захист об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення, щоб захистити наших людей і гарантувати надійне тепло-, водо- та електропостачання в умовах російського енергетичного терору.

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