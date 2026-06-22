Більше видатків на сектор безпеки та оборони: Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026

У понеділок, 22 червня, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін до державного бюджету-2026, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Верховної Ради.

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Закон підписано президентом

Згідно із законом, видатки на оборону та безпеку зростуть на 1,56 трлн грн. Оновлений держбюджет-2026 передбачає збільшення доходів на 2 трлн 291 млрд грн за рахунок трьох джерел, що дозволить загальній сумі надходжень сягнути майже 5 трлн 196 млрд грн.

Джерела надходження коштів:

фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) - 2 трлн 221 млрд грн;

додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС "Ukraine Facility") - 47,7 млрд грн;

збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових - 22,6 млрд гривень.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 10 червня 2026 року, Верховна Рада внесла зміни до Державного бюджету на 2026 рік. Це рішення дозволить спрямувати додаткові ресурси на фінансування Сил оборони та захист людей.