УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11024 відвідувача онлайн
Новини відносини України та Польщі
2 075 27

Навроцький проігнорує конференцію у Гданську через відсутність запрошення від Туска та Зеленського

навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач, цитує агентство PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Навроцького не запросили

Пшидач підтвердив, що Навроцький та жоден із представників його адміністрації не поїдуть до Гданська на Міжнародну конференцію з відновлення України (URC 2026), яка пройде у четвер та п’ятницю.

"Президента не запросили, тому…він не збирається відвідувати захід, на який його не запросив прем’єр-міністр Дональд Туск. Жоден із підлеглих йому посадовців також не збирається туди їхати через відсутність запрошень", – повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Сенату Польщі Камінський повертає Україні дві держнагороди на знак протесту

Пшидач окремо деталізував, що бачив бланки запрошень, які вже отримали закордонні лідери та великі інвестори. За його словами, розсилкою запрошень займалися спільно очільник польського уряду Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський.

"Ми сподіваємося, що під час цьогорічного заходу Туск зосередиться на інтересах Польщі, а не лише на зборі коштів для Володимира Зеленського", - додав польський посадовець.

  • Нагадаємо, що масштабний форум у Гданську має зібрати від 4 до 5 тисяч учасників — лідерів держав, міністрів, банкірів та голів міжнародних корпорацій, які планують підписати близько 200 угод щодо інвестицій в українську інфраструктуру та енергетику.

Читайте також: Рішення щодо участі Зеленського в конференції в Гданську ще не ухвалене, - ОП

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцький відповів Зеленському щодо ситуації з орденом: Це не внутрішня політика Польщі

Автор: 

Зеленський Володимир (28152) конференція (183) Польща (9426) Туск Дональд (695) Пшидач Марцін (31) Навроцький Кароль (173)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ніхто мене не любить, ніхто не поцілує. Той піду я в садочок, наїмся черв'ячків...
показати весь коментар
22.06.2026 20:45 Відповісти
+5
Ну то і добре, що Туск не запросив Навроцького на конференцію. Відновлювання і відбудова України розпочнеться не завтра, а якраз після виборів в Польщі і Україні. Все буде добре. Україну будуть відбудовувати реальні політики і дипломати, а не ідіоти.
показати весь коментар
22.06.2026 20:45 Відповісти
+3
Польща парламентсько-президентська республіка, тому економічний форум це як раз зона відповідальності Туска, а не Навроцького
показати весь коментар
22.06.2026 20:54 Відповісти

Завантаження...

 
 