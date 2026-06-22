Навроцький проігнорує конференцію у Гданську через відсутність запрошення від Туска та Зеленського

Президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач, цитує агентство PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Навроцького не запросили

Пшидач підтвердив, що Навроцький та жоден із представників його адміністрації не поїдуть до Гданська на Міжнародну конференцію з відновлення України (URC 2026), яка пройде у четвер та п’ятницю.

"Президента не запросили, тому…він не збирається відвідувати захід, на який його не запросив прем’єр-міністр Дональд Туск. Жоден із підлеглих йому посадовців також не збирається туди їхати через відсутність запрошень", – повідомив він.

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Пшидач окремо деталізував, що бачив бланки запрошень, які вже отримали закордонні лідери та великі інвестори. За його словами, розсилкою запрошень займалися спільно очільник польського уряду Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський.

"Ми сподіваємося, що під час цьогорічного заходу Туск зосередиться на інтересах Польщі, а не лише на зборі коштів для Володимира Зеленського", - додав польський посадовець.

Нагадаємо, що масштабний форум у Гданську має зібрати від 4 до 5 тисяч учасників — лідерів держав, міністрів, банкірів та голів міжнародних корпорацій, які планують підписати близько 200 угод щодо інвестицій в українську інфраструктуру та енергетику.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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