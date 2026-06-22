Навроцкий проигнорирует конференцию в Гданьске из-за отсутствия приглашения от Туска и Зеленского

Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.

Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач, цитирует агентство PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

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Навроцкого не пригласили

Пшидач подтвердил, что Навроцкий и ни один из представителей его администрации не поедут в Гданьск на Международную конференцию по восстановлению Украины (URC 2026), которая пройдет в четверг и пятницу.

"Президента не пригласили, поэтому… он не собирается посещать мероприятие, на которое его не пригласил премьер-министр Дональд Туск. Ни один из подчиненных ему чиновников также не собирается туда ехать из-за отсутствия приглашений", — сообщил он.

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Пшидач отдельно уточнил, что видел бланки приглашений, которые уже получили зарубежные лидеры и крупные инвесторы. По его словам, рассылкой приглашений занимались совместно глава польского правительства Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы надеемся, что во время мероприятия в этом году Туск сосредоточится на интересах Польши, а не только на сборе средств для Владимира Зеленского", — добавил польский чиновник.

Напомним, что масштабный форум в Гданьске должен собрать от 4 до 5 тысяч участников — лидеров государств, министров, банкиров и руководителей международных корпораций, которые планируют подписать около 200 соглашений об инвестициях в украинскую инфраструктуру и энергетику.

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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