Навроцкий проигнорирует конференцию в Гданьске из-за отсутствия приглашения от Туска и Зеленского
Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.
Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач, цитирует агентство PAP, сообщает Цензор.НЕТ.
Навроцкого не пригласили
Пшидач подтвердил, что Навроцкий и ни один из представителей его администрации не поедут в Гданьск на Международную конференцию по восстановлению Украины (URC 2026), которая пройдет в четверг и пятницу.
"Президента не пригласили, поэтому… он не собирается посещать мероприятие, на которое его не пригласил премьер-министр Дональд Туск. Ни один из подчиненных ему чиновников также не собирается туда ехать из-за отсутствия приглашений", — сообщил он.
Пшидач отдельно уточнил, что видел бланки приглашений, которые уже получили зарубежные лидеры и крупные инвесторы. По его словам, рассылкой приглашений занимались совместно глава польского правительства Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы надеемся, что во время мероприятия в этом году Туск сосредоточится на интересах Польши, а не только на сборе средств для Владимира Зеленского", — добавил польский чиновник.
- Напомним, что масштабный форум в Гданьске должен собрать от 4 до 5 тысяч участников — лидеров государств, министров, банкиров и руководителей международных корпораций, которые планируют подписать около 200 соглашений об инвестициях в украинскую инфраструктуру и энергетику.
Что предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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