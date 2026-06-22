Заместитель председателя Сената Польши Каминский возвращает Украине две государственные награды в знак протеста

Вице-маршал Сената Польши Михал Каминский заявил о намерении вернуть Украине две государственные награды. Такое решение он принял в ответ на то, что Владимир Зеленский, другие украинские президенты и чиновники начали возвращать свои польские награды.

Об этом говорится в письме Каминского украинскому послу, которое опубликовало издание 300Polityka, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вице-маршал Сената Польши возвращает украинские награды

"В связи с действиями и заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, которые нашли поддержку у всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинской политической элиты, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которыми я был удостоен за деятельность в интересах европейской интеграции Украины", — говорится в письме польского политика.

Он отметил, что "принимал эти награды как признание своего многолетнего вклада в развитие стратегического партнерства между Польшей и Украиной".

"Я получил их, в частности, за авторство первого в истории Европейского парламента доклада о членстве Украины в Европейском союзе", — заявил Каминский.

Политик заявил, что Польша была для Украины защитником в Европе в то время, когда многие европейские политики относились к украинским стремлениям сдержанно.

"Мы поддерживали Украину политически, дипломатически и экономически, последовательно заботясь о её присутствии в евроатлантических и европейских структурах. На протяжении многих лет мы сознательно сдерживали исторические споры, признавая, что будущее польско-украинских отношений требует ответственности и доброй воли. К сожалению, сегодня трудно избавиться от впечатления, что эта добрая воля не встретила должной взаимности", — говорится в письме.

Он также напомнил о помощи, оказанной Украине Польшей после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Польша и Европа продемонстрировали Украине солидарность беспрецедентного масштаба. Предоставление сотен миллиардов евро помощи, военная, политическая и гуманитарная поддержка, а также открытие границ стали проявлением убеждения, что Украина борется за ценности, общие для всего демократического мира", — заявил вице-маршал Сената Польши.

"Тем больше мое удивление и разочарование тем фактом, что после многих лет такой огромной поддержки со стороны Польши и всей Европы Украина до сих пор не смогла однозначно осудить виновников Волынского преступления (так поляки называют Волынскую трагедию. — Ред.) и массовых убийств, совершенных ОУН и УПА против граждан Республики Польша. Трудно понять, почему Украина до сих пор находит национальных героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических страниц в истории польско-украинских отношений. Еще труднее понять, почему в XXI веке лица, связанные с этими преступлениями, порой изображаются как образцы патриотизма для следующих поколений украинцев", — говорится в письме польского политика.

Каминский заявил, что принимал украинские награды как воплощение общих ценностей двух государств.

Однако, по его словам, теперь он не может их хранить, поскольку "высшие органы власти Украины и значительная часть её политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши".

"Поэтому я возвращаю присвоенные мне награды с просьбой передать их соответствующим органам власти Украины. Это решение я принимаю с глубоким сожалением, но в то же время с убеждением, что настоящее партнерство между народами может строиться исключительно на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности", — добавил вице-маршал польского Сената.

Читайте также: Навроцкий ответил Зеленскому по поводу ситуации с орденом: Это не внутренняя политика Польши

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Читайте также: Украина отказалась от встречи Зеленского и Навроцкого, — глава Бюро международной политики Пшидач