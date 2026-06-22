Заступник голови Сенату Польщі Камінський повертає Україні дві держнагороди на знак протесту

Віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський заявив про намір повернути Україні дві державні нагороди. Таке рішення він ухвалив у відповідь на те, що Володимир Зеленський, інші українські президенти та посадовці почали повертати свої польські нагороди.

Про це йдеться у листі Камінського українському послу, яке опублікувало видання 300Polityka, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Віцемаршалок Сенату Польщі повертає українські нагороди

"У зв'язку з діями та заявами Президента України Володимира Зеленського, які зустріли підтримку всіх колишніх президентів України та переважної більшості української політичної еліти, я ухвалив рішення повернути дві державні нагороди України, якими мене було відзначено за діяльність на користь європейської інтеграції України", - йдеться у листі польського політика.

Він зазначив, що "приймав ці нагороди як вияв визнання свого багаторічного внеску в розбудову стратегічного партнерства між Польщею та Україною".

"Я отримав їх, зокрема, за авторство першої в історії Європейського Парламенту доповіді щодо членства України в Європейському Союзі", - заявив Камінський.

Політик заявив, що Польща була для України адвокатом у Європі тоді, коли чимало європейських політиків ставилися до українських прагнень із стриманістю.

"Ми підтримували Україну політично, дипломатично та економічно, послідовно дбаючи про її присутність у євроатлантичних та європейських структурах. Упродовж років ми свідомо обмежували історичні суперечки, визнаючи, що майбутнє польсько-українських відносин вимагає відповідальності та доброї волі. На жаль, сьогодні важко позбутися враження, що ця добра воля не зустріла належної взаємності", - йдеться у листі.

Він також нагадав про допомогу Україні від Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Польща та Європа продемонстрували Україні солідарність безпрецедентного масштабу. Надання сотень мільярдів євро допомоги, військова, політична та гуманітарна підтримка, а також відкриття кордонів були виявом переконання, що Україна бореться за цінності, спільні для всього демократичного світу", - заявив віцемаршалок Сенату Польщі.

"Тим більшими є моє здивування та розчарування фактом, що після років такої величезної підтримки з боку Польщі та всієї Європи Україна досі не спромоглася на однозначне засудження винуватців Волинського злочину (так поляки називають Волинську трагедію, - ред.) та масових вбивств, вчинених ОУН і УПА проти громадян Республіки Польща. Важко зрозуміти, чому Україна досі знаходить національних героїв у середовищах, відповідальних за одну з найтрагічніших сторінок в історії польсько-українських відносин. Ще важче зрозуміти, чому у XXI столітті особи, пов'язані з цими злочинами, подекуди змальовуються як взірці патріотизму для наступних поколінь українців", - сказано в листі польського політика.

Камінський заявив, що приймав українські нагороди як уособлення спільних цінностей між двома державами.

Однак, за його словами, тепер він не може їх зберігати, оскільки "найвищі органи влади України та значна частина її політичної еліти досі не наважилися однозначно засудити винуватців Волинської трагедії та масових вбивств громадян Польщі".

"Тому я повертаю присвоєні мені нагороди з проханням передати їх відповідним органам влади України. Це рішення я ухвалюю з глибоким жалем, але водночас із переконанням, що справжнє партнерство між народами може будуватися виключно на фундаменті правди, поваги до жертв та взаємної чесності", - додав віцемаршалок польського Сенату.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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