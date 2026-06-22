Решение об участии Зеленского в конференции в Гданьске еще не принято, - Литвин
Вопрос о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в конференции по восстановлению Украины (URC2026), которая должна состояться 25–26 июня в польском Гданьске, в настоящее время находится на стадии обсуждения.
Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Поедет ли Зеленский на конференцию?
На вопрос журналистов в понедельник, принято ли уже решение о визите главы украинского государства на конференцию, Литвин ответил: "Еще анализируют".
На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский объявит о своем решении участвовать или не участвовать в конференции в понедельник, 22 июня.
При этом он добавил, что многие международные партнеры проявили солидарность с позицией Украины и осудили действия президента Польши Кароля Навроцкого, который лишил украинский народ в лице президента Украины польского Ордена Белого Орла.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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